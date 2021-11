Jurassic World Evolution 2: Launch-Trailer und erste Testwertungen

„Jurassic World Evolution 2“ ist mit dem heutigen Tag für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erschienen. Der Launch-Trailer wurde vor einer Stunde auf dem PlayStation-Kanal hochgeladen. Zu sehen sind dort verschiedenste Dinosaurier-Arten und die abwechslungsreichen Landschaften der Wirtschaftssimulation. Das Video findet ihr wie üblich unterhalb der geschriebenen Zeilen.

85er-Rating auf MetaScore

Ein paar Testwertungen sind ebenfalls schon eingetroffen. Während die Konsolenversionen noch keinen MetaScore vorweisen kann, liegt die PC-Fassung im Moment bei 85 Punkten. Die bislang drei verfügbaren Bewertungen der PS5-Version könnt ihr euch im folgenden durchlesen.

Die Redakteure von „We Got This Covered“ sind vom Spiel begeistert und vergeben satte 90 Punkte. In ihrer Zusammenfassung heißt es: „Jurassic World Evolution 2 verändert das Spiel in mehrfacher Hinsicht: Die Spieler verbringen weniger Zeit damit, Parks und Attraktionen zu erschaffen, sondern reagieren auf eine Welt, in der es bereits Dinosaurier gibt.“

„TheSixthAxis“ bewertet das Spiel ebenfalls mit 90 Punkten, geht beim Fazit aber mehr in die Tiefe: „Jurassic World Evolution 2 ist größer, besser und mutiger und glättet einige der rauen Kanten des Originals. Frontier hat an den Management-Sim-Aspekten gebastelt und eine kanonische Kampagne eingebaut, die direkt an die Ereignisse in Jurassic World Fallen Kingdom anschließt, aber die Dinosaurier bleiben der Star der Show. Wenn Sie ein Fan der Serie sind – und wer liebt nicht unkontrollierbare Fleischfresser? – dann ist Jurassic World Evolution 2 die perfekte Fortsetzung.“

Auch bei „Push Square“ zeigt man sich mit dem Nachfolger zufrieden und vergibt 80 Punkte: „Abgesehen von kleineren Schwächen in der Hauptkampagne bietet Jurassic World Evolution 2 einen unterhaltsamen, wenn auch simplen Parkaufbau, der die Jurassic World-Lizenz gut nutzt und genau die richtige Menge an Dinosaurier-Chaos bietet.“

Demnach sollten Dinosaurier-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Mehr als 75 verschiedene Dinosaurier-Arten sind vertreten, darunter zahlreiche Meeres- und Flugsaurier. Zu den Neuerungen gehören eine komplett überarbeitete Kampagne und die „Was wäre wenn?“-Szenarien, in denen alternative Geschichten erzählt werden. Natürlich wurde auch die Grafik sichtlich verbessert.

