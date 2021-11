Outriders – A New Horizon: Großes Inhalts-Update angekündigt – Stream in der nächsten Woche

Wie die Entwickler von People Can Fly bekannt gaben, arbeitet das Studio aktuell an einem umfangreichen Content-Update für den Rollenspiel-Shooter "Outriders". Dieses wird Anfang der kommenden Woche in einem offiziellen Livestream vorgestellt.

In Zusammenarbeit mit dem japanischen Publisher Square Enix veröffentlichten die Entwickler von People Can Fly im April dieses Jahres den Rollenspiel-Shooter „Outriders“.

Nachdem es um diesen in den vergangenen Monaten recht still wurde, kündigten die Verantwortlichen von People Can Fly im Rahmen einer aktuellen Mitteilung ein umfangreiches neues Content-Update an. Welche Inhalte mit diesem im Detail den Weg in „Outriders“ finden werden, wurde bisher nicht bestätigt. Für Klarheit diesbezüglich wird ein offizieller Live-Stream sorgen, der Anfang nächster Woche stattfindet.

Ein Rückblick auf die bisherigen Updates

Starten wird der besagte Stream am kommenden Montag, den 15. November 2021 um 18 Uhr unserer Zeit. Laut den Entwicklern von People Can Fly wird es in dem Stream allerdings nicht nur um die neuen Inhalte und Features gehen, die mit dem nächsten großen Content-Update den Weg in „Outriders“ finden. Darüber hinaus möchte das polnische Studio noch einmal auf die bereits veröffentlichten Updates der Vergangenheit und die damit verbundenen Verbesserungen eingehen.

Zum Thema: Outriders: Verkaufszahlen unter den Erwartungen? Entwickler erhielten bisher keine Zahlungen

Begleitet wurde die Ankündigung des neuen Updates von einem kurzen Trailer, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. „Outriders“ ist unter anderem für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich.

Um den Spielern die Möglichkeit, sich selbst ein Bild von dem Rollenspiel-Shooter zu machen, steht weiterhin eine offizielle Demo zu „Outriders“ bereit.

