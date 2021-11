Playdate: Markteinführung des ungewöhnlichen Handhelds auf 2022 verschoben

Mit dem Playdate kündigte Panic bereits im Mai 2019 einen Handheld an, der vor allem mit seinem ungewöhnlichen Konzept auf sich aufmerksam machte. So wurde der Handheld nicht nur mit einem Schwarz-Weiß-Bildschirm versehen. Darüber hinaus wurde am Playdate eine Kurbel angebracht, mit der es möglich ist, die Batterie manuell aufzuladen.

Ursprünglich sollten erste Vorbesteller noch Ende 2021 mit dem Playdate bedacht werden. Wie Panic in einer aktuellen Mitteilung einräumte, musste die Markteinführung des Playdate jedoch auf das Jahr 2022 verschoben werden. Als Grund für die Verschiebung nannte Panic vereinzelte Probleme mit der Batterie des Handhelds. Um auf Nummer sicher zu gehen, werden laut offiziellen Angaben die Batterien aller Exemplare ausgetauscht.

Auch Panic leidet unter der Chip-Knappheit

„Als unsere ersten 5000 fertigen Playdate-Einheiten für 2021 in unserem Lager in Kalifornien eintrafen, begannen wir, einige davon zu testen, Wir machten uns schnell Sorgen, dass einige von ihnen uns nicht die erwartete Akkulaufzeit gaben“, so die offizielle Stellungnahme. „Der Akku von Playdate ist so konzipiert, dass er sehr lange hält und immer für Sie bereit ist. Selbst wenn er längere Zeit nicht benutzt wird. Aber das war nicht der Fall. Tatsächlich fanden wir eine Reihe von Geräten mit so entladenen Batterien, dass Playdate sich überhaupt nicht einschalten ließ – und nicht aufgeladen werden konnte. Das ist ein Batterie-Worst-Case-Szenario.“

„Dies wurde schnell zu einem monatelangen Forschungsstressball […] und wir stellten die Produktion in der Fabrik ein. Das Ende des Ganzen? Wir haben die schwierige und teure Entscheidung getroffen, alle unsere bestehenden Batterien durch brandneue Batterien eines völlig anderen Batterielieferanten zu ersetzen.“

Ein weiterer Faktor, mit dem die Verantwortlichen von Panic bei der Produktion des Playdate-Handhelds zu kämpfen haben, ist die weltweite Chip-Knappheit, unter der auch andere Konzerne leiden. Während die ersten Vorbesteller nun Anfang 2022 mit dem Playdate bedacht werden sollen, folgt der Rest in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 oder Anfang 2023.

