Ruined King – A League of Legends Story: Spezialprogramm angekündigt

Seit Dezember 2020 haben wir nichts mehr von "Ruined King: A League of Legends Story" gehört. Jetzt kündigte der Publisher ein Spezialprogramm für kommenden Dienstag an.

Vor knapp zwei Jahren kündigte Riot Forge ein Rollenspiel namens „Ruined King: A League of Legends Story“ an. Wie der Name schon verrät, findet das Geschehen in der Welt des populären eSports-Titels statt. Im Mittelpunkt des Gameplays steht ein rundenbasiertes Kampfsystem, bei dem taktisches Vorgehen entscheidend ist.

Ihr werdet bekannte Charaktere wie Braum, Pyke oder Miss Fortune aus der Top-Down-Perspektive steuern. Zu den Umgebungen gehören die Schatteninseln und Bilgewasser, die sich beide in der „League of Legends“-Spielwelt Runeterra befinden. Neben eingefleischten Spielern sollen sich auch Neueinsteiger angesprochen fühlen.

Jetzt kündigte das eigenständige Label, das zu Riot Games gehört, ein „Spezialprogramm“ für kommende Woche an. Am 16. November um 17:00 Uhr nach deutscher Zeit findet die Übertragung statt. Welche Informationen dort bekanntgegeben werden, ist noch unklar.

Entwicklung hat sich verzögert

Eigentlich sollte das Taktik-RPG schon Anfang des Jahres auf den Markt kommen. Doch die Entwicklung hat sich wegen der Corona-Auswirkungen deutlich verzögert, weshalb Airship Syndicate mehr Zeit benötigt. Ein neuer Release-Zeitraum wurde noch nicht genannt. Vielleicht ist es nächste Woche endlich so weit.

Einen Gameplay-Trailer aus dem vergangenen Jahr könnt ihr euch hier ansehen:

„Ruined King: A League of Legends Story“ soll für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.

