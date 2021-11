Assassin’s Creed: Lead-Writer Darby McDevitt kehrt zu Ubisoft zurück

Wie Darby McDevitt in einer kurzen Mitteilung bestätigte, entschloss er sich nach einer kurzen Auszeit dazu, zum französischen Publisher Ubisoft zurückzukehren. In der Vergangenheit machte sich McDevitt vor allem als Lead-Writer der "Assassin's Creed"-Reihe einen Namen.

Zu den erfolgreichsten Ubisoft-Serien der vergangenen Jahre gehörte die „Assassin’s Creed“-Franchise. Eine Entwicklung, an der Darby McDevitt definitiv seinen Anteil hatte.

So arbeitete McDevitt in der Vergangenheit als Lead-Writer sowie Narrative-Director an verschiedenen „Assassin’s Creed“-Teilen und drückte den entsprechenden Geschichten seinen kreativen Stempel auf. Anfang des Jahres gab McDevitt bekannt, dass er sich dazu entschloss, Ubisoft zu verlassen. Lange sollte dieser Schritt allerdings nicht Bestand haben, da sich der kreative Kopf hinter diversen „Assassin’s Creed“-Geschichten nun dazu entschloss, zu Ubisoft zurückzukehren.

Zukunft der Reihe im Live-Service-Bereich?

In einer kurzen Mitteilung wies Darby McDevitt darauf hin, dass er in Ubisoft einfach den besten Ort sieht, um seine Karriere voranzutreiben und sich kreativen Herausforderungen zu stellen. Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, können wir wohl davon ausgehen, dass McDevitt zukünftig wieder an der „Assassin’s Creed“-Reihe arbeiten wird. Unbestätigten Berichten zufolge könnte deren Zukunft im Live-Service-Bereich liegen.

Zum Thema: Assassin’s Creed Infinity: Es wird kein Free-to-Play-Spiel und riesig

So verdichteten sich in den vergangenen Monaten die Hinweise, dass der nächste Ableger der Reihe den Namen „Assassin’s Creed Infinity“ tragen und auf das Live-Service-Konzept setzen wird. Nach dem Sprung hin zu einem klassischen Action-Rollenspiel wäre es innerhalb weniger Jahre das zweite Mal, dass die „Assassin’s Creed“-Reihe hinsichtlich ihres Konzepts komplett überarbeitet wird.

Wann mit der offiziellen Ankündigung von „Assassin’s Creed Infinity“ zu rechnen ist, steht aktuell noch in den Sternen.

Quelle: Gamingbolt

Weitere Meldungen zu assassins creed.