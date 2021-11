UK-Charts: Call of Duty Vanguard verteidigt die Spitze – Die Top 10 in der Übersicht

Zum Start in die neue Woche bedachten uns die Marktforscher von GfK Chart-Track mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien. Den Platz an der Spitze sicherte sich genau wie in der Vorwoche Sledgehammer Games' "Call of Duty: Vanguard". Allerdings gibt es auch Neueinsteiger in den Top 10 zu vermelden.

Zum Start in eine neue Woche dürfen die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien natürlich nicht fehlen. Zur Verfügung gestellt wurden diese wie gehabt von GfK Chart-Track und GamesIndustry.biz.

An der Spitze der Charts gab es in der vergangenen Woche nur wenig Bewegung. Während es dem von Sledgehammer Games entwickelten First-Person-Shooter „Call of Duty: Vanguard“ gelang, den Platz an der Spitze der britischen Software-Charts zu verteidigen, landete Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 22“ wie in der Vorwoche auf dem zweiten Rang. Das Switch-exklusive Insel-Abenteuer „Animal Crossing: New Horizons“ machte in der letzten Woche vier Positionen gut und fand sich auf dem dritten Platz ein.

Den ersten Neueinsteiger in Form von „Forza Horizon 5“ gibt es auf der vierten Position zu vermelden. Hier gilt allerdings zu beachten, dass das Open-World-Rennspiel von Playground Games bereits zum Release über den Xbox Game Pass angeboten wird. Ein weiteres Rennspiel in Form des Fun-Racers „Mario Kart 8 Deluxe“ landete auf dem fünften Platz – gefolgt von der Themen-Park-Simulation „Jurassic World Evolution 2“, die auf dem sechsten Platz einstieg.

Der dritte Neueinsteiger der vergangenen Woche stieg auf dem neunten Rang ein: Das Rollenspiel „Shin Megami Tensei V“. Anbei die Übersicht über die Top 10 der letzten Woche, bei denen wie gehabt nur Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt wurden.

UK-Software-Charts: Die Top 10 der letzten Woche

Call of Duty: Vanguard FIFA 22 Animal Crossing: New Horizons Forza Horizon 5 Mario Kart 8 Deluxe Jurassic World: Evolution 2 Mario Party Superstars Minecraft (Switch) Shin Megami Tensei V Marvel’s Guardians of the Galaxy

