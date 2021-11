Amazon: Black Friday-Woche startet schon heute Nacht

In der kommenden Nacht startet auf Amazon der finale Black Friday-Sale, in dessen Rahmen mehr Angebote als je zuvor auf euch warten werden.

Während Weihnachtsartikel gefühlt schon im Sommer die Weihnachtssaison einläuten, werden auch die alljährlichen Sales immer weiter ausgedehnt. Der Black Friday steht vor der Tür. Er findet aber eigentlich erst in der kommenden Woche statt. Doch Amazon läutet ihn schon in wenigen Stunden ein.

Um Mitternacht sollen die alljährlichen Angebote beim Versandriesen Amazon freigeschaltet werden. Der eine oder andere Kunde dürfte überrascht sein, da bei Amazon bereits ein Black Friday-Sale läuft. Hierbei handelt es sich allerdings um „Frühe Black Friday Angebote“.

Darunter befinden sich einmal mehr Gaming-Angebote – also Spiele und Hardware-Produkte. Einen Blick auf die frühen Games-Angebote könnt ihr hier werfen.

Die regulären Blick Friday-Angebote sollen hingegen in der kommenden Nacht starten. Amazon verspricht „mehr Deals als jemals zuvor“. Das Ende der Aktion wird am 29. November 2021 eingeläutet. Im Zuge des Sales erwarten euch preisreduzierte Produkte in verschiedenen Kategorien, darunter Games, Beauty, Fashion, Küche & Haushalt, Spielzeug, Elektronik und Amazon Geräte.

Amazon: Hier geht es direkt zum Black Friday-Sale

Außerdem gehen zwischen 6 Uhr und 19:45 Uhr im 5-Minutentakt Blitzangebote online, die für maximal 6 Stunden verfügbar sind. Mit AmazonSmile können Kunden zudem bei jedem Kauf noch etwas Gutes tun. Es bietet den Vorteil, dass ein Teil vom Verkaufserlös ohne Extrakosten an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl ausgezahlt wird.

Nehmt ihr in diesem Jahr am Black Friday-Sale von Amazon teil oder unterstützt ihr andere Online-Shops oder die lokalen Händler?

