Chorus: 8 Minuten Gameplay aus dem Weltraum-Shooter

In Kürze erscheint mit "Chorus" ein Space-Shooter, der vom deutschen Entwickler Fishlabs entwickelt wird. Um herauszufinden, ob euch dieser Titel zusagt, könnt ihr heute ein neues Gameplay-Video begutachten.

Stürzt euch in hitzige Weltraumkämpfe.

Zum Weltraum-Shooter „Chorus“ ist neues Gameplay-Material eingetroffen. Anhand der gezeigten Szenen bekommt ihr einen genaueren Eindruck von den Spielmechaniken und einer gewöhnlichen Mission.

Der Kampf um eine Sternenbasis

Ihr schaut dabei zu, wie die Protagonistin Nara mit ihrem Sternenjäger namens Forsaken nach Maka Haven reist. Dieser Ort im Weltraum soll von der Besetzung durch einen gefährlichen Clan befreien. Dabei muss sich Nara durch eine Sternenbasis kämpfen. Einst gehörte sie selbst zu diesem Clan, doch sie entschied sich für eine Flucht und sinnt seitdem auf Rache. Daher lautet das Ziel, deren finsteren Machenschaften ein für allemal zu beenden.

Nachdem die Mission abgeschlossen ist, kann der Hangar betreten werden. Hier können diverse Anpassungen am Schiff vorgenommen werden, um für kommende Weltraumschlachten besser gerüstet zu sein. Zum Beispiel lassen sich neue Waffen erwerben, mit denen ihr höheren Schaden austeilt.

„Chorus“ wird von dem deutschen Entwicklerstudio Fishlabs entwickelt und von Deep Silver vertrieben. Weitere Spielszenen könnt ihr euch im unterhalb verlinkten Artikel anschauen:

Selbst spielen dürft ihr schon am dritten Dezember: Dann erscheint „Chorus“ für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Abgesehen von der PS4 und der Xbox One wird eine 4K-Auflösung geboten. Wer sich für eine Vorbestellung entscheidet, bekommt ein Skin-Paket kostenlos dazu.

