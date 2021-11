Child Of Light: Neues Projekt ist nicht Child Of Light 2

In dieser Woche wurden die Arbeiten an einem neuen "Child Of Light"-Projekt angedeutet. Um erst gar keine falschen Hoffnungen aufkommen zu lassen, wurde nun bestätigt, dass wir es hier nicht mit "Child Of Light 2" zu tun haben.

In dieser Woche schürte Ubisofts Director Patrick Plourde neue Hoffnungen innerhalb der „Child of Light“-Anhängerschaft, als er in einem Tweet bestätigte, dass das neueste Abenteuer von Aurora and Igniculus grünes Licht erhalten habe.

Nachdem es in dem Tweet zudem hieß, dass mit weiteren Details erst Anfang des kommenden Jahres zu rechnen sei, waren Spekulationen natürlich Tür und Tor geöffnet. Schnell wurde dabei über einen möglichen Nachfolger in Form von „Child of Light 2“ diskutiert. Um erst gar keine falschen Hoffnungen aufkommen zu lassen und möglichen Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen, meldete sich Plourde nun noch einmal zu Wort.

Ubisoft arbeitet nicht an Child of Light 2

Wie Plourde bestätigte, haben wir es bei dem in dieser Woche ins Gespräch gebrachten „Child of Light“-Projekt nicht mit einem Nachfolger zu tun. Stattdessen wird an einem bisher nicht näher konkretisierten Crossover gearbeitet, in dem sowohl Aurora als auch Igniculus einen Auftritt haben.

Zum Thema: Child Of Light: Nachfolger in Arbeit? Director Plourde streut Hinweis

„Nur um keine falschen Erwartungen zu wecken. Das hier ist nicht Child of Light 2. Es ist ein Crossover, bei dem Aurora und Igniculus in einem maßgeschneiderten Abenteuer in eine andere Welt gelangen. Wir haben mit allen Details dieser einzigartigen Erfahrung zusammengearbeitet und sie genehmigt. Wir hoffen, dass ihr es lieben werdet“, so Plourde.

Sollten sich weitere Details zu dem Projekt ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Just to not set the wrong expectation, this is not CoL2. It’s a crossover where Aurora and Igniculus end up to another world in a bespoke adventure. We collaborated with & approved every details of that unique experience. So we hope you will love it! — Patrick Plourde (@patrick_plourde) November 26, 2021

