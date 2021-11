Child Of Light: Nachfolger in Arbeit? Director Plourde streut Hinweis

In den vergangenen Jahren setzten sich die Spieler immer wieder für einen Nachfolger zum 2014 veröffentlichten Rollenspiel „Child Of Light“ ein.

Einen Nackenschlag bekamen die Hoffnungen der Community im Jahr 2019 verpasst, als Director Patrick Plourde darauf hinwies, dass es sich bei einem möglichen Sequel zu „Child of Light“ um ein Projekt handelte, an dem Ubisoft zum damaligen Zeitpunkt kein Interesse hatte. Deutlich positiver liest sich da schon ein neuer Tweet von Plourde, in dem Ubisofts Director andeutet, dass wir uns nun doch auf ein neues „Child of Light“-Abenteuer freuen dürfen.

Erfolgt die Ankündigung 2022?

In dem besagten Tweet spricht Plourde davon, dass der Künstler Thomas Rollus „die endgültige Genehmigung für das nächste große Abenteuer von Aurora und Igniculus erhalten hat“. Mit weiteren Neuigkeiten und Details sei demnach Anfang des kommenden Jahres zu rechnen. Ob sich hinter dem Ganzen in der Tat ein Nachfolger zu „Child of Light“ befindet, erfahren wir möglicherweise in einigen Wochen.

Wie eingangs bereits erwähnt, erschien „Child of Light“ ursprünglich im Jahr 2014. Versorgt wurden der PC, die PlayStation 3, die PlayStation 4, die Xbox 360 und die Xbox One. Zu einem späteren Zeitpunkt folgten zudem Umsetzungen für Nintendos Switch und Googles Streaming-Dienst Stadia.

Fans of #ChildofLight, just to let you know that @Take_Toch just sent the final approval for Aurora and Igniculus’ next great adventure. Expect more news early next year. 🙂 — Patrick Plourde (@patrick_plourde) November 24, 2021

