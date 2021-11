Hitman 3: Entwickler stellen Content-Roadmap für den Winter vor

Wie die Entwickler von IO Interactive am heutigen Dienstag bekannt gaben, werden die Spieler von „Hitman 3“ in den kommenden Wochen mit diversen neuen und wiederkehrenden Inhalten bedacht.

Den Anfang der Winter-Roadmap markiert der heutige Start von „Holiday Hoarders“. Die überarbeitete Version des Paris-Levels hält in einer permanenten Version Einzug in „Hitman 3“ und verbreitet laut Entwicklerangaben winterliche Stimmung. „Paris ist geschmückt, Geschenke sind im Palast verstreut und Schneekanonen verbreiten unermüdlich weiße Freude. Es ist jedoch nicht nur Spaß und Spiel, denn die bekannten Diebe Harry und Marv sind in der Stadt und stehlen alles, was sie in die Finger bekommen können.“ Nun liegt es an Agent 47, den Dieben Einhalt zu gebieten und sich so das exklusive „Santa 47“-Outfit zu sichern.

Die Inhalte der Winter-Roadmap im Detail

Weiter geht es am 3. Dezember 2021 mit der Rückkehr der diversen Elusive-Targets. Solltet ihr eines dieser Ziele verpasst haben oder sollte euer Attentat seinerzeit misslungen sein, erhaltet ihr nun eine weitere Gelegenheit, euer Glück zu versuchen und die mit dem erfolgreichen Abschluss der Elusive-Targets verbundenen Belohnungen einzustreichen.

Auch das aus den Vorgängern bekannte „Hokkaido Snow Festival“ wird im Rahmen der Winter-Roadmap Einzug in „Hitman 3“ halten und in Form eines dauerhaften Inhalts integriert. Hier könnt ihr Menschen mit Schneebällen unter Beschuss nehmen und unter anderem den „Ice Pick“ und den „Snow Festival Anzug“ freischalten.

Alle weiteren Details zu den Inhalten der Winter-Roadmap von „Hitman 3“ findet ihr auf der offiziellen Website.

