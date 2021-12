Ghost Sync: Magisches Retro-Rollenspiel mit Twist ist jetzt erhältlich

Mit "Ghost Sync" ist heute ein brandneues Rollenspiel erschienen, das euch nicht nur aufgrund seiner Retro-Optik, sondern auch wegen der klassischen rundenbasierten Kämpfe an alte Zeiten erinnern dürfte. Um das Ganze aufzulockern, hat das Entwicklerstudio Exe Create Inc. aber ein paar Überraschungen in der Hinterhand.

Man nehme eine ehrgeizige Abenteurerin, die sich auf eine gefährliche Reise begibt, um ihre Heimat aus den Fängen der bösartigen Savarianer zu befreien, stelle ihr dabei einen ungewöhnlichen Gefährten zur Seite und würze das Ganze mit einer Prise Geister- und Seelenmagie: Das sind die Zutaten des frisch erschienenen Rollenspiels „Ghost Sync“.

Zum heutigen Launch servieren euch Publisher Kemco und Entwickler Exe Create Inc. außerdem gleich einen passenden Trailer, um euch Appetit auf die magische Reise der jungen Protagonistin Lily zu machen. Und die hat ganz schön was auf dem Teller: Lily zieht zunächst allein gegen die bedrohlichen Savarianer in die Schlacht, trifft aber schon bald auf einen mysteriösen Hund, der unerwartet anfängt, mit ihr zu sprechen.

Eine Stimme hat der pelzige Vierbeiner erlangt, weil in ihm die Seele eines jungen Mannes namens Bernard haust. Kurzerhand schließen sich die drei zusammen und beginnen ein verheißungsvolles Abenteuer. Es bleibt spannend, wie die merkwürdige Kombination aus Hund und Menschenseele zusammengekommen ist und ob die drei die Savarianer aufhalten können.

Ghost Sync: Klassische Rollenspielelemente mit Überraschungszutat

Der Trailer zum Rollenspiel entführt euch nicht nur in die Geschichte des Titels, sondern zeigt auch, was ihr spielerisch erwarten könnt. Bereits der Retro-Look sowie das rundenbasierte Kampfsystem versprühen Nostalgie, denn viele Spieler dürften sich sofort an Klassiker wie die alten Final Fantasy-Titel erinnert fühlen.

Eine Besonderheit hält „Ghost Sync“ dann aber doch bereit, um sich von seinen Inspirationen abzuheben: Dank Bernards Fähigkeit, andere Wesen mit seiner Seele zu übernehmen, könnt ihr im Kampf nämlich einen der Gegner kontrollieren und dessen Fähigkeiten zu eurem Vorteil nutzen. So bekommen die klassischen Gefechte zusätzliche Spieltiefe.

„Ghost Sync“ ist seit heute für PlayStation 4 und 5 verfügbar und schlägt preislich mit 14,99 Euro zu Buche. Wenn ihr PS Plus-Abonnent seid gibt es sogar 10% Rabatt, wodurch sich der Kaufpreis auf 13,49 Euro verringert. Die Aktion läuft noch bis zum 17. Dezember, ihr habt also durchaus noch etwas Bedenkzeit, ob ihr euch in die magische Welt von „Ghost Sync“ begeben wollt.

