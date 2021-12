Rainbow Six Extraction: Karten, Missionen und mehr im neuen Video vorgestellt

Rainbow Six Extraction:

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release bedachten uns die Entwickler von Ubisoft mit einem ausführlichen neuen Video zu "Rainbow Six Extraction". In diesem gehen die Macher unter anderem auf die Karten, die Missionen und den Schwierigkeitsgrad ein.

"Rainbow Six Extraction" erscheint Anfang 2022.

In der vergangenen Woche gaben die Verantwortlichen von Ubisoft bekannt, dass der kooperative Shooter „Rainbow Six Extraction“ offiziell den Gold-Status erreichte.

Somit steht dem geplanten Release Anfang des kommenden Jahres nichts mehr im Wege. Ergänzend zu dieser Ankündigung stellten die Entwickler ein umfangreiches neues Video bereit. Dieses bringt es auf eine Länge von mehr als acht Minuten und geht auf verschiedene Elemente von „Rainbow Six Extraction“ ein. In den Mittelpunkt rücken dieses Mal die unterschiedlichen Karten, die Missionen und der Schwierigkeitsgrad.

Die Menschheit kämpft um ihr Überleben

„Rainbow Six Extraction“ versteht sich als ein kooperativer Multiplayer-Shooter, in dem ihr euch mit anderen Spielern beziehungsweise Spielerinnen zusammenschließt und den Kampf gegen einen außerirdischen Parasiten aufnehmt. Besonders großen Wert legten die Entwickler von Ubisoft laut eigenen Angaben auf die Tatsache, dass keine Mission der anderen gleicht und die Spieler stets mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden.

„Rainbow Six Extraction“ wird am 20. Januar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Mit von der Partie ist ein Buddy-Pass, der es einem Freund oder einer Freundin von euch ermöglicht, den Shooter über einen Zeitraum von 14 Tagen kostenlos mit euch zu testen.

