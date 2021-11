Rainbow Six Extraction: Ubisofts neue Coop-Shooter erreicht den Gold-Status

Mit "Rainbow Six Extraction" steht uns in Kürze der neueste Ableger der langlebigen Shooter-Serie ins Haus. Wie Ubisoft bekannt gab, erreichte der Titel nun offiziell den Gold-Status und wird somit wie geplant erscheinen.

Nachdem „Rainbow Six Siege“ in den vergangenen Jahren ein Garant für spannende und taktische PvP-Gefechte war, gehen die Entwickler von Ubisoft mit „Rainbow Six Extraction“ spielerisch einen anderen Weg.

So haben wir es bei „Extraction“ mit einem klassischen PvE-Shooter zu tun, der Anfang des kommenden Jahres erscheinen wird. Wie Ubisoft Ende dieser Woche bekannt gab, erreichte „Rainbow Six Extraction“ nun offiziell den Gold-Status. Dies bedeutet in der Praxis, dass die Arbeiten am Shooter abgeschlossen sind und dass sich dieser auf dem Weg in die Vervielfältigung befindet. Somit kann „Rainbow Six Extraction“ wie geplant Anfang 2022 veröffentlicht werden.

Bewahrt die Menschheit vor dem Untergang

Im neuesten Shooter aus dem Hause Ubisoft steht die Menschheit ein weiteres Mal vor ihrem Untergang und wird von einem mysteriösen Parasiten aus dem All bedroht. Ihr schließt euch mit zwei weiteren Spielern beziehungsweise Spielerinnen zu Teams zusammen und nehmt abwechslungsreiche Missionen in Angriff, in denen ihr für den Fortbestand der Menschheit kämpft.

Zum Thema: Rainbow Six Extraction: Endgame & Post-Launch-Unterstützung im Trailer vorgestellt

„Rainbow Six Extraction“ wird am 20. Januar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia veröffentlicht. Ausgeliefert wird der Coop-Shooter mit einem Buddy-Pass, der einem Freund oder einer Freundin die Möglichkeit einräumt, den Shooter über einen Zeitraum von 14 Tagen kostenlos mit euch zu spielen.

We’re very proud to share that Rainbow Six Extraction has gone gold! See you in the containment zone on January 20, 2022. pic.twitter.com/AjgDi0jnxD — Rainbow Six Extraction (@R6Extraction) November 26, 2021

