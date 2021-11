Rainbow Six Extraction: Endgame & Post-Launch-Unterstützung im Trailer vorgestellt

Kurz vor dem offiziellen Release des Coop-Shooters stellte Ubisoft einen frischen Trailer zu "Rainbow Six Extraction" bereit. In diesem gehen die Entwickler von Ubisoft etwas näher auf das Endgame und die Post-Launch-Unterstützung ein.

Anfang 2022 erscheint mit dem Coop-Shooter „Rainbow Six Extraction“ der neueste Ableger der langlebigen Shooter-Serie für die Konsolen und den PC.

Wie Ubisoft bereits vor ein paar Monaten verlauten ließ, wird „Rainbow Six Extraction“ genau wie sein kompetitives Pendant „Rainbow Six Siege“ nach dem Release mit neuen Inhalten und Updates unterstützt. Darüber hinaus ist ein umfangreiches Endgame an Bord, das euch über einen langen Zeitraum bei Laune halten soll. Sowohl auf die Post-Launch-Unterstützung als auch das Endgame von „Rainbow Six Extraction“ wurde in einem frisch veröffentlichten Trailer eingegangen. Wer sich für den kommenden PvE-Shooter interessiert sollte, sollte also einen Blick riskieren.

Der Kampf der Menschheit gegen einen tödlichen Parasiten

„Rainbow Six Extraction“ verfrachtet euch in eine alternative Zukunft, in der die Erde und somit die Menschheit von einem geheimnisvollen Parasiten aus dem All heimgesucht werden. Auf abwechslungsreichen Maps schließt ihr euch mit anderen Spielern zusammen und wagt euch an tödliche Missionen. Wie Ubisoft in der vergangenen Woche bekannt gab, wird jede Kopie von „Rainbow Six Extraction“ mit zwei Tokens für den Buddy-Pass ausgeliefert.

Zum Thema: Rainbow Six Extraction: Release-Termin, Buddy-Pass, Budget-Preis und Deep-Dive-Video

Mit diesen wird es zwei Freunden beziehungsweise Freundinnen von euch ermöglicht, den Shooter 14 Tage lang kostenlos mit euch zu testen beziehungsweise zu spielen. Die erzielten Fortschritte wiederum können beim Kauf in die Vollversion übernommen werden. Die finale Version von „Rainbow Six Extraction“ erscheint 20. Januar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six Extraction.