Chorus: Space-Shooter für PS5 und PS4 erschienen – Launch-Trailer

Zur heutigen Veröffentlichung von "Chorus" wurde auf dem PlayStation-Channel der Launch-Trailer veröffentlicht. Das Video und die wichtigsten Infos findet ihr in diesem Artikel.

"Chorus" führt euch an verschiedenste Schauplätze des Weltalls.

„Chorus“ ist ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich – sowohl in digitaler als auch in physischer Form. Bedient werden die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, der PC sowie die Streaming-Dienste Google Stadia und Amazon Luna. Im PlayStation Store wird der Titel zu einem Preis von 39,99 Euro angeboten.

Kämpft euch durch das Weltall

In diesem Weltraum-Shooter erkundet ihr mit einem Sternenjäger düstere Schauplätze im Universum, die von einem geheimnisvollen Kult beherrscht werden. Nara, die Protagonistin des Spiels, gehörte einst selbst zu diesem Zirkel. Nachdem sie sich für die Flucht entschied, wird sie nun von ihrer Vergangenheit eingeholt: Sämtliche Widerstandstruppen haben es auf sie abgesehen.

Demnach müsst ihr euch actiongeladenen Weltraumschlachten stellen. Um den Zirkel und ihren mysteriösen Anführer besiegen zu können, müsst ihr permanent eure Waffen aufrüsten und Upgrades an eurem Schiff vornehmen. Zu Beginn müsst ihr aber erst einmal den Umgang mit der exklusiven Drift-Mechanik meistern.

Entwickelt wurde „Chorus“ vom deutschen Entwicklerstudio Fishlabs, das sich in Hamburg befindet. Als Publisher agiert Koch Medias Tochtergesellschaft Deep Silver.

Gameplay könnt ihr euch hier ansehen:

Related Posts

Was das Spiel zu bieten hat, veranschaulicht der heute veröffentlichte Launch-Trailer. In der Beschreibung heißt es: „Mit Chorus hat FISHLABS das nostalgische Gefühl klassischer Weltraum-Shooter aufgegriffen und gekonnt mit einer zeitgemäßen Denkweise verbunden, um den Geist dieser Spiele weiterzuentwickeln.“

Weitere Meldungen zu Chorus.