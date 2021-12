Rainbow Six Extraction: Neuer Trailer stellt Nomad vor

Anfang des kommenden Jahres werden die Operator in dem kooperativen Shooter „Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction“ gegen eine außerirdische Bedrohung in den Kampf ziehen. In den vergangenen Monaten hatte Ubisoft bereits eine Vielzahl der Recken vorgestellt, die mit ihren besonderen Fähigkeiten zur Auswahl stehen werden.

Die Lufthiebe werden euch Schutz geben

Neben Ash, Pulse, Vigil, Doc, Finka, Lion, Hibana, Sledge, Alibi und weiteren wird auch Nomad mit von der Partie sein. Mit einem neuen Trailer stellen uns die Entwickler bereits ihre speziellen Fähigkeiten vor. Einmal mehr wird sie ihren Luftstoßwerfer im Anschlag haben, um die Feinde aus der Balance zu bringen und zurückzuschleudern. Dadurch kann sie auch ihren Rückzug sichern, sodass ihr die Gegner nicht so einfach in den Rücken fallen können.

In „Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction“ sollen die Spieler packende Action erleben und gemeinsam mit anderen gegen die Parasiten kämpfen. Damit man auch ohne großen Stress mit seinen Freunden zusammenspielen kann, bietet Ubisoft einen Buddy-Pass an. Ein Freund oder eine Freundin kann dadurch 14 Tage lang kostenlos mitspielen.

„Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction“ wird am 20. Januar 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC veröffentlicht. Da der Goldstatus bereits erreicht wurde, sollte einer pünktlichen Veröffentlichung nichts mehr im Wege stehen.

