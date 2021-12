Saber Interactive: 5 Spiele werden in dieser Woche vorgestellt

Der US-amerikanische Entwickler Saber Interactive wird im Laufe dieser Woche fünf kommende Videospiele der Öffentlichkeit präsentieren. Für die größtmögliche Reichweite werden neben den Game Awards 2021 auch das Twitch Winter Gathering genutzt. Letzteres ist ein zweitägiges Live-Event der beliebten Streaming-Plattform, bei dem die Awards mitverfolgt werden und ein paar zusätzliche Ankündigungen durchgeführt werden.

Unternehmen hat sich hervorragend entwickelt

20 Jahre ist es her, als Saber Interactive in New Jersey gegründet wurde. Dazu verlor der Publishing-Chef Tod Hollenshead einige Worte: „Saber feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen, und es ist erstaunlich, wie sehr sich das Unternehmen in dieser Zeit entwickelt hat. Unser Unternehmen ist seit langem für seinen hervorragenden Ruf als Entwickler bekannt, und seit dem Beitritt zur Embracer-Familie sind wir an dieser Front weiter gewachsen, indem wir einige der talentiertesten Studios aus der ganzen Welt übernommen haben.“

Mittlerweile besitzt das Unternehmen mehrere regionale Standorte, unter anderem in Madrid und in St. Petersburg. Ursprünglich von drei Personen gegründet, konnte Saber Interactive Ende 2018 rund 450 Mitarbeiter vorweisen.

Außerdem wurde die Publisher-Abteilung ausgebaut, die mit der „Ankündigung mehrerer neuer Titel für 2022 und darüber hinaus schnell wachsen wird„. Sowohl auf den Game Awards 2021 als auch dem Twitch Winter Gathering werden Ankündigungen und Trailer-Enthüllungen ihres „sehr vielfältigen Programms“ folgen. Hollenshead verspricht den Spielern, dass sie in Zukunft viel von Saber Interactive hören werden.

Zuletzt wurde eine Neuauflage von „World War Z Aftermath“ auf den Markt gebracht:

Die Veranstaltung von Geoff Keighley findet am 10. Dezember um zwei Uhr nachts nach mitteleuropäischer Zeit statt. Verfolgen könnt ihr die Show über Twitch und Youtube. Das Winter Gathering von Twitch wird am kommenden Donnerstag und Freitag ausgetragen.

