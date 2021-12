OlliOlli World: Der Releasetermin steht – Spielszenen & Cinematics im neuen Trailer

In dieser Woche bedachten uns die Entwickler von Roll7 nicht nur mit einem neuen Trailer zu "OlliOlli World". Darüber hinaus wurde der finale Releasetermin des Nachfolgers bestätigt.

Mit „OlliOlli World“ kündigten die Entwickler von Roll7 in diesem Frühjahr den neuesten Ableger der beliebten Serie für die Konsolen und den PC an.

Nachdem bisher noch in den Sternen stand, wann „OlliOlli World“ im Endeffekt erscheinen wird, ließ das Studio in dieser Woche die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und bestätigte den finalen Releasetermin des Nachfolgers. Wie bekannt gegeben wurde, wird „OlliOlli World“ ab dem 8. Februar 2022 unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein. Begleitet wurde die Enthüllung des Releasetermins von einem neuen Trailer, in dem Spielszenen und Eindrücke aus den Zwischensequenzen gleichermaßen auch euch warten.

Neulinge wie Veteranen sollen auf ihre Kosten kommen

In „OlliOlli World“ verschlägt es euch in die Welt von Radland, in der laut Entwicklerangaben spannende Geschichten und schillernde Charaktere auf euch warten. Im Laufe der Handlung macht ihr euch auf den Weg ins Gnarvana und sucht dort nach den mystischen Skategöttern. Neben den diversen Anpassungsmöglichkeiten wird das Combo-System zu den wichtigsten Gameplay-Features von „OlliOlli World“ gehören.

Mit dem Combo-System möchten die Entwickler dafür sorgen, dass sowohl Neulinge als auch Veteranen auf ihre Kosten kommen. Während Anfänger an die Hand genommen und behutsam an die Spielmechaniken herangeführt werden, warten auf erfahrene Spieler anspruchsvolle Tricks und Combos.

Auf der PlayStation 5 bekam „OlliOlli World“ diverse technische Verbesserungen spendiert und wird beispielsweise mit einer Unterstützung von 120FPS versehen.

