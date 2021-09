OlliOlli World: 120 FPS für PS5-Version bestätigt

"OlliOlli World" kommt im Dezember auf den Markt.

Der Entwickler Roll7 hat mitgeteilt, dass das kommende „OlliOlli World“ auf der PS5 eine Option für geschmeidige 120 FPS bieten wird. Zugleich spricht das Unternehmen von einer „atemberaubenden 4K-Auflösung“.

Neuer Schauplatz vorgestellt

„Auf der PS5 könnt ihr all die epischen und komplett abgedrehten Details der Levels in atemberaubender 4K-Auflösung genießen. Und wenn ihr bei einem Level gerade voll abräumt, bei Höchstgeschwindigkeit den größtmöglichen Hügel runterrast und einen Trick nach dem anderen bringt? Kein Stress – das läuft alles bei einer Bildrate von 120 FPS“, so der Studio-Gründer Simon Bennet.

Darüber hinaus wurde das neue Biom Burntrock enthüllt. Es ist eines von fünf verschiedenen Gebieten, die in Radlandia, dem Schauplatz des Spiels, auf euch warten. Bei Burntrock handelt es sich um eine Wüstenlandschaft, in der Kakteen-Camper, uralte Fossilien und das legendäre Burntrock Fest zu finden sind.

„Auch wenn es sich um eine Wüste handelt, ist die Landschaft keine karge Einöde, sondern steckt voller Charakter – was uns beim Entwickeln des Spiels sehr wichtig war. Unsere Umgebungen sollen eine lebendige, atmende Welt sein, die die Spieler erkunden können“, heißt es dazu. Weitere Details und Eindrücke dazu könnt ihr dem offiziellen PlayStation Blog entnehmen.

Mehr Meldungen zu OlliOlli World:

„OlliOlli World“ wird sich im Dezember 2021 stilvoll seinen Weg auf PS5, PS4, PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und Xbox One bahnen. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

