Tiny Tina’s Wonderlands: Zwei neue Klassen, Gebiete und mehr vorgestellt

2K Games und die verantwortlichen Entwickler von Gearbox Software haben ein weiteres Mal neue Informationen zu dem kommenden Loot-Shooter „Tiny Tina’s Wonderlands“ mitgeteilt, Unter anderem hat man einen Blick auf die beiden Klassen „Spellshot“ und „Clawbringer“ gewährt.

Besondere Klassen, Waffen und mehr

Bei Spellshots handelt es sich um schießwütige Magier, die die Gegner mit Zaubersprüchen und Kugeln übermannen können. Die Waffen sollten als eine Erweiterung ihres magischen Willen angesehen werden. Der Clawbringer ist wiederum ein Krieger, der mit einem spektralen Hammer Donner und Flammen auf seine Gegner niederprasseln lässt. An seiner Seite kämpft auch ein feuerspuckender Wyvern.

Des Weiteren wurden mit „The Weepwild Dankness“, „The Fearamid“ und „Mount Craw“ drei neue Gebiete vorgestellt, sodass man unter anderem einen Pilzwald, eine Vielzahl an Untote und die Heimat der Goblins erwarten kann. Dabei werden mit Trollen und Shrooms auch neue Gegner auf einen warten. Außerdem haben die Entwickler auch einige weitere Informationen zu den Spielmechaniken enthüllt.

Wie schon bei der Hauptreihe „Borderlands“ kann man sich im kooperativen Multiplayer in das Abenteuer begeben. Bis zu vier Spieler werden gemeinsam das Königinnenreich retten, wobei die Gegner bei größerer Spieleranzahl stärker werden. Außerdem wird man zwei unterschiedliche Optionen für den Loot und die Gegnerskalierung haben. Millionen unterschiedliche Waffen, sechs Munitionsarten, fünf Elemente, Ringe, Amulette und mehr werden im Spiel enthalten sein.

„Tiny Tina’s Wonderlands“ wird am 25. März 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam & Epic Games Store) erscheinen. Hier sind die neuen Trailer und einige Screenshots:

