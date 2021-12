Tiny Tina’s Wonderlands: Story-Trailer stellt Dragon Lord, Valentine und Frette vor

Gearbox Software hat die Game Awards genutzt, um einen Story-Trailer zu dem kommenden Loot-Shooter „Tiny Tina’s Wonderlands“ zu enthüllen. Die Spieler werden eine weitere Runde „Bunkers & Badasses“ unter Tiny Tinas Spielleitung erleben, in der sie in die Rolle des Fatemakers schlüpfen, der die Geschichte selbst in der Hand hält.

Wenn der Drachenlord für Chaos sorgt, …

Die Spieler werden ein fantastisches Land erkunden, das mit außergewöhnlichen Monstern und beutereichen Dungeons gefüllt ist. Dabei wird sich ihnen der Dragon Lord mit seiner Skelettarmee entgegenstellen. Allerdings werden auch einige unvergessliche Charaktere an eurer Seite kämpfen. Darunter finden sich Captain Valentine und der Roboter Frette.

Der Dragon Lord ist ein mächtiger Nekromant, der seit Äonen die Wonderlands erobern und alle Helden von der Erdoberfläche tilgen möchte. Mit seinen fiesen Plänen möchte er den ewigen Kreislauf seiner Niederlagen endlich durchbrechen und die Mächte bezwingen, die sich ihm immer entgegenstellen. Valentine ist wiederum ein Weltraumpirat, der sich selbst als gut aussehender Schurke bezeichnen würde und in „Bunkers & Badasses“ der strahlende Held sein möchte. Dahingegen handelt es sich bei Frette um einen früheren Buchhalter-Bot, der nach der Pleite des Arbeitgebers als Valentines Navigator arbeitet.

In „Tiny Tina’s Wonderlands“ werden die Spieler erstmals einen Charaktereditor erhalten, um sich den passenden Helden zu erschaffen. Darüber hinaus wird man wieder verschiedenste Klassen zur Auswahl haben, wobei man erstmals auch mehrere Klassen gleichzeitig spielen kann. Somit sollten Mischungen im Stile eines „Gunzerker“- und „Sirenen“-Builds möglich sein.

Mehr zum Thema: Tiny Tina’s Wonderlands – Frische Details zum Loot, der Charakter-Anpassung und mehr

„Tiny Tina’s Wonderlands“ erscheint am 25. März 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam und Epic Games Store). Neben dem neuen Trailer wurden auch einige Screenshots bereitgestellt, die einen weiteren Eindruck zu dem wahnwitzigen Abenteuer vermitteln. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse auch in unserer Themenübersicht entdecken.

Weitere Meldungen zu Tiny Tina's Wonderlands.