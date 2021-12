Fortnite x Star Wars: Kopfgeldjäger Boba Fett landet auf der Insel

In dieser Woche gesellt sich der berüchtigte Schurke Boba Fett zu den "Fortnite"-Charakteren. Der Anlass dafür ist die neue "Star Wars"-Serie, die in wenigen Tagen erscheinen wird.

Ein weiterer Filmcharakter schließt sich dem „Fortnite“-Universum an. Schon in Kürze wird der gefürchtetste Kopfgeldjäger der Galaxis die Insel betreten: Boba Fett!

Geplant ist die Ankunft für Heiligabend, also bereits morgen. Weil von 7 PM ET (östlicher Standardzeit) die Rede ist, können deutsche Spieler um ein Uhr Nachts mit dem „Star Wars“-Schurken rechnen. Ab diesem Zeitpunkt wird Boba Fett im Ingame-Shop des Battle Royale-Giganten zum Kauf angeboten. Neben der Figur selbst inklusive Outfit-Alternativen bekommen die Spieler üblicherweise eine charakteristische Spitzhacke und ein Rücken-Accessoire.

Epic Games und Disney haben in diesem Monat bereits fleißig zusammengearbeitet. Nach dem kürzlichen Filmstart von „Spider-Man: No Way Home“ haben es Abbildungen von Spider-Man ohne Maske und Mary Jane ins Spiel geschafft. Übrigens werden passend zur aktuellen Weihnachtszeit weitere exklusive Skins angeboten. Darunter befinden sich ein Schneemann, Spielzeugsoldaten, ein Weihnachtself und andere Figuren.

Start der neuen Star Wars-Serie steht bevor

Durch diese Kooperation mit Disney soll die kürzlich startende Science-Fiction-Serie „The Book of Boba Fett“ beworben werden. Ab dem 29. Dezember kann das neue „Star Wars“-Abenteuer beim Streaming-Anbieter Disney+ angeschaut werden. Dafür benötigt ihr ein monatliches Abonnement in Höhe von 8,99 Euro.

Seit dem 5. Dezember ist jetzt das dritte Kapitel in „Fortnite“ verfügbar. Damit wurde eine komplett neue Map sowie zahlreiche Waffen und Gegenstände eingeführt. Alle wichtigen Infos dazu erfahrt ihr in der oberhalb verlinkten Meldung.

