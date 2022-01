Dying Light 2: Letzte Episode angekündigt – Old-Gen-Gameplay zu erwarten

In einem Monat erscheint "Dying Light 2: Stay Human".

Techland hat die letzte Episode zu „Dying Light 2: Stay Human“ angekündigt. Der Livestream wird am Donnerstag, dem 13. Januar, um 21 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit ausgetragen. Wie gewohnt könnt ihr das Geschehen über Youtube oder Twitch mitverfolgen. Die Moderation übernehmen Aidens Synchronsprecher Jonah Scott und Leah Alexandra.

Old-Gen-Gameplay geplant

Zwar wurden keine genauen Inhalte genannt, doch ein Tweet des Community-Managers aus der vergangenen Woche gibt den entscheidenden Hinweis. Am 29. Dezember schrieb Techlands Uncy: „Viele Leute haben mich auf Discord danach gefragt, also denke ich, es ist nur fair, es auch hier zu sagen: Wir planen, Old-Gen-Gameplay zu zeigen, da wir wissen, wie wichtig es für unsere Spieler ist. Ich kann noch keine Termine nennen, aber ihr könnt davon ausgehen, dass es im Januar gezeigt wird.“

Ihr könnt also davon ausgehen, die ersten Gameplay-Szenen auf der PS4 und der Xbox One begutachten zu dürfen. Im Gegensatz zu „Cyberpunk 2077“ können sich die Spieler also im Vorfeld einen ausführlichen Eindruck von der Old-Gen-Version des Spiels machen.

Die letzten Infos und einen PC-Trailer findet ihr hier:

„Dying Light 2: Stay Human“ kommt am vierten Februar für PlayStation, Xbox und PC auf den Markt. Um die Informationen der vorherigen Episoden zusammenzufassen, wurde außerdem ein Summary-Video hochgeladen.

