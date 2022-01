Dying Light 2: Mehr als 500 einzigartige Ausrüstungsgegenstände versprochen

Aktuell bereiten sich die Entwickler von Techland auf die Veröffentlichung des Survival-Action-Rollenspiels „Dying Light 2“ vor, das nach gleich mehreren Verschiebungen Anfang des kommenden Monats erscheinen wird.

Kurz vor dem Release sprach das polnische Studio noch einmal über die gebotenen Inhalte und wies in einem aktuellen Tweet darauf hin, dass euch in „Dying Light 2“ nicht weniger als 500 einzigartige Ausrüstungsgegenstände geboten werden. Mit diesen könnt ihr euren Charakter ausstatten, um ihn auf die vor ihm liegenden Abenteuer vorzubereiten. Schließlich geht es in „Dying Light 2“ um nicht weniger als das Überleben der Menschheit.

„Dying Light 2“ wird ab dem 4. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und exklusiv in einer Cloud-Version auch für Nintendos Switch erhältlich sein. Wie die Verantwortlichen von Techland vor wenigen Tagen einräumten, werden sich die deutschen Spieler vorerst mit einer geschnittenen Fassung arrangieren müssen, die lediglich digital angeboten wird.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2:

Um eine Freigabe für den deutschen Markt zu erhalten, musste „Dying Light 2“ vor allem hinsichtlich des Gewaltgrads entschärft werden. Wie Techland einräumte, wird es in der Fassung für den deutschen Markt nicht möglich sein, menschliche Gegner zu enthaupten oder zu zerstückeln. Auch können NPCs nicht getötet werden. Anpassungen, die laut Techland allerdings keinen Einfluss auf die Geschichte und den Spielablauf haben werden. Allerdings bleiben Besitzer der USK-Fassung im Coop unter sich.

Das letzte Wort soll in dieser Angelegenheit aber noch nicht gesprochen sein: Wie es seitens des polnischen Studios weiter hieß, möchte Techland der USK zu einem späteren Zeitpunkt weitere Versionen von „Dying Light 2“ vorlegen. Das dabei verfolgte Ziel: Den deutschen Spielern das Abenteuer in seiner ursprünglich geplanten Vision zu präsentieren.

There are over 500 different items you can equip in Dying Light 2 Stay Human. Talk about gearing up! #DyingLight2 pic.twitter.com/2RQMA79lcJ

— Dying Light (@DyingLightGame) December 31, 2021