PS4 & PS5: Diese Spiele kommen neu auf den Markt

Das neue Jahr ist endlich da und hat in der kommenden Woche insgesamt zwei Neuveröffentlichungen für PlayStation 4 im Gepäck.

Das neue Jahr ist da und damit natürlich auch die ersten neuen Spiele für PlayStation 4. 2022 lässt es zum Anfang jedoch eher ruhig angehen, denn es erscheinen lediglich zwei frische Titel im hiesigen Handel. Auf welche Games ihr euch genau freuen dürft, wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen.

Battle Brothers (PS4)

Release: 13.01.2022

Zunächst werfen wir einen Blick auf das rundenbasierte Strategiespiel „Battle Brothers“, in dem ihr die Kontrolle über eine Söldnergruppe übernehmt. Diese müsst ihr anschließend durch eine düstere Fantasywelt führen und habt dabei allerlei Entscheidungsfreiheiten: Ihr bestimmt, welche Figuren ihr anheuert, welche Ausrüstung diese bekommen und auf welche Missionen ihr sie letztendlich schicken werdet.

Eine besondere Rolle spielen dabei zwei Karten, eine große Weltkarte und eine kleinere Taktikkarte. Auf ersterer ist es euch möglich, die prozedural generierte Spielwelt zu erkunden, neue Charaktere anzuheuern und Aufträge anzunehmen. Letztere ist derweil deutlich detaillierter gestaltet und auf ihr finden schließlich die Kämpfe statt. Während der taktischen Gefechte solltet ihr übrigens nicht leichtfertig vorgehen, denn aufgrund eines Permadeath-Features verliert ihr eure Soldaten, die allesamt ihre eigenen Stärken und Schwächen haben sollen, dauerhaft.

Mushroom Wars 2 (PS4)

Release: 13.01.2022

Mit „Mushroom Wars 2“ erwartet euch derweil ein Echtzeit-Strategiespiel, das auf den Stärken seines gefeierten Vorgängers aufbauen möchte. Die Steuerung soll dabei dem Prinzip „Einfach zu lernen, schwer zu meistern“ folgen: Sie soll fix in Fleisch und Blut übergehen, euch gleichzeitig jedoch allerlei Möglichkeiten an die Hand geben. Zudem ist natürlich eine gute sowie vor allem schnelle Auffassungsgabe Pflicht, um auf neue Situationen zu reagieren.

Habt ihr euch in die taktischen Möglichkeiten des Spiels im Rahmen der Singeplayer-Kampagne eingearbeitet, könnt ihr euch in den Multiplayermodus stürzen und gegen andere Spieler antreten. Der Titel unterstützt neben einem Ranglisten-System ebenfalls ein Liga-System, die euch langfristig an den Controller fesseln wollen. Des Weiteren werden weitere Features wie eine Replay-Funktion geboten, mit der ihr eure Matches analysieren könnt.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

Weitere Meldungen zu Playstation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren