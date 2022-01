Rust: Neue Verkaufszahl und weitere Statistiken

Das Multiplayer-Sandbox-Survival-Spiel „Rust“ fand seit der Veröffentlichung fast 12,5 Millionen Abnehmer, wie der Entwickler Facepunch bekanntgab. Die Bestätigung der Verkaufszahl erfolgte im neusten Blogpost, in dem das Unternehmen das vergangene Jahr Revue passieren lässt.

Im Blogpost bezeichnet das Studio die vergangenen zwölf Monate als ein „außergewöhnliches Jahr in fast allen Belangen“, nachdem das Spiel vor acht Jahren im Early Access veröffentlicht wurde. Hinzukamen eine deutliche Zunahme der Popularität auf Twitch und die Veröffentlichung der Konsolenversion des Spiels im Mai des vergangenen Jahres.

1,37 Millionen Zuschauer auf Twitch

Den Statistiken zufolge hat sich „Rust“ bis Ende des vergangenen Jahres 12.481.079 Mal verkauft. In der Spitze waren 32.871 Server online und 267.211 gleichzeitige Spieler in „Rust“ unterwegs. Auf Twitch lockte der Titel 1,37 Millionen Zuschauer an, die über 300 Millionen Stunden Streamingzeit und 1,3 Milliarden Aufrufe verbuchen konnten.

Facepunch hat laut der eigenen Aussage nicht die Absicht, sich auf dem bisherigen Erfolg auszuruhen und verspricht weitere Updates für 2022. Als Beispiele können ein neues arktisches Monument, neue Waffen, Fahrzeuge und neue Tiere, darunter Eisbären, genannt werden. Darüber hinaus will das Team hinter „Rust" bis Februar 2022 eine ganze Reihe von Änderungen beziehungsweise Verbesserungen an der Lebensqualität vornehmen.

„Rust“ verfrachtet euch in eine gnadenlose Welt, in der ihr und andere Spieler um ihr Überleben kämpfen. „Zu überleben, ist bei Rust das einzige Ziel. Hierzu müssen Sie Mühen wie Hunger, Durst und Kälte überstehen. Entfachen Sie ein Feuer. Errichten Sie einen Unterschlupf“, so die Macher zum eigenen Spiel.

„Rust“ ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Außerdem kann der Titel über die Abwärtskompatibilität auf den New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S in Angriff genommen werden. Weitere Details und alle relevanten Meldungen zur „Rust: Console Edition“ findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

