Elex 2: Combat-Trailer führt euch in die Kämpfe ein

Der Publisher THQ Nordic und der Entwickler Piranha Bytes haben einen neuen Trailer zu „Elex 2“ veröffentlicht. In den Fokus rücken darin die Kämpfe des Titels. Doch rundum aussagekräftige Gameplay-Szenen erwarten euch in diesem Video wie für einen Trailer üblich nicht. Ein Blick in die Spielwelt und in die Auseinandersetzungen mit mehreren Widersachern bleibt euch allerdings nicht verwehrt. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

In „Elex 2“ müsst ihr euch mit einer Invasion auseinandersetzen. Eine feindliche Streitmacht ist auf Magalan gelandet und bringt Tod und Zerstörung über den Planeten und dessen Bewohner. Als Spieler steht ihr vor der Aufgabe, euch dem Feind entgegenzustellen, was im Nahkampf, mit Magie, Fernkampf oder einer Kombination aus allen dreien passieren kann.

„Elex 2“ ist eine Fortsetzung von „Elex“, das 2017 keine allzu guten Wertungen bekam. Der Metascore der PS4-Version liegt bei 58. Einmal mehr werdet ihr in eine postapokalyptische Science-Fantasy-Welt versetzt, die laut Hersteller riesige Umgebungen bietet. Den Angaben von Piranha Bytes zufolge könnt ihr euch frei durch die Umgebungen bewegen.

Erscheinen wird „Elex 2“ am 1. März 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Verkauft wird der Titel unter anderem als Collector’s Edition, die einige zusätzliche Inhalte mit sich bringt. Neben einer Kopie des Spiels bekommen Käufer eine Alb-Figur, den Soundtrack und weitere Inhalte, die ihr in dieser Meldung aufgelistet vorfindet. Verkauft wird die Collector’s Edition von „Elex 2“ für rund 150 Euro. Nachfolgend der anfangs erwähnte Combat-Trailer:

