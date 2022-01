US-Charts: 2021 ging mit Rekorden zu Ende – Die erfolgreichsten Spiele in der Übersicht

"Call of Duty: Vanguard" entwickelte sich in den USA zum erfolgreichsten Spiel des Jahres 2021.

Wie die Marktforscher der NPD Group in einem aktuellen Bericht bestätigten, ging das Jahr 2021 für den US-Videospielmarkt mit neuen Rekorden zu Ende, da es der Branche gelang, die Umsätze im Vergleich mit dem Jahr 2020 noch einmal zu steigern.

Doch der Reihe nach: Zunächst wurde auf den abgelaufenen Monat Dezember 2021 eingegangen, in dem die Switch und die PlayStation 5 hinsichtlich der Umsätze, die mit dem Verkauf der Hardware generiert wurden, gleichauf lagen. Berücksichtigt man lediglich die abgesetzten Einheiten an sich, dann hatte die Switch ein weiteres Mal die Nase vorne. Den Titel des erfolgreichsten Spiels im Dezember 2021 sicherte sich „Call of Duty: Vanguard“ – gefolgt von 343 Industries‘ Shooter „Halo: Infinite“, den Rollenspielen „Pokémon: Strahlender Diamant und Leuchtende Perle“ sowie „Madden NFL 22“ und „Battlefield 2042“.

Mit einem Blick auf das gesamte Videospieljahr 2021 wird ausgeführt, dass der US-Markt Umsätze in Höhe von 60,4 Milliarden US-Dollar generierte und damit gegenüber dem Jahr 2020, in dem auch der US-Markt von den Ausgangsbeschränkungen der COVID-19-Krise profitierte, noch einmal zulegen konnte. 85 Prozent des generierten Umsatzes oder umgerechnet 51,7 Milliarden US-Dollar wurden dabei mit Videospielen, DLCs, Abos und Mikrotransaktionen erwirtschaftet. Gegenüber dem Jahr 2020 legte der US-Software-Markt 2021 um sieben Prozent zu. Die Hardwareverkäufe verzeichneten ein noch stärkeres Wachstum als die Softwareverkäufe und generierten 2021 Umsätze in Höhe von sechs Milliarden US-Dollar – ein Plus von 14 Prozent.

Sowohl bei den abgesetzten Einheiten als auch bei den mit dem Verkauf der jeweiligen Hardware generierten Umsätzen bestimmte Nintendos Switch in den USA 2021 das Geschehen. Beim verkauften Zubehör, mit dem auf dem US-Markt 2021 rund zwei Milliarden US-Dollar erwirtschaftet wurden, landete die weiße Version des DualSense-Controllers auf dem ersten Platz. Zum erfolgreichsten Spiel des Jahres wiederum entwickelte sich „Call of Duty: Vanguard“. Somit führt die „Call of Duty“-Reihe im 13. Jahr in Folge die US-Jahres-Charts an.

Während sich „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ 2021 den Titel des meistverkauften PlayStation-Spiels sicherte, dominierte auf den Xbox-Konsolen das Open-World-Rennspiel „Forza Horizon 5“. Auf der Switch hingegen konnten „Pokémon: Strahlender Diamant und Leuchtende Perle“ die meisten Verkäufe verbuchen.

Anbei die Übersicht über die erfolgreichsten Spiele des Jahres.

USA: Die erfolgreichsten Spiele des Jahres 2021 (Retail & Digital)

1. Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard)

2. Call of Duty: Black Ops: Cold War (Activision Blizzard)

3. Madden NFL 22 (EA)

4. Pokemon: Brilliant Diamond/Shining Pearl* (Nintendo)

5. Battlefield 2042 (EA)

6. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Sony)

7. Mario Kart 8* (Nintendo)

8. Resident Evil: Village (Capcom)

9. MLB: The Show 21 (Sony)

10. Super Mario 3D World* (Nintendo)

11. Far Cry 6 (Ubisoft)

12. FIFA 22 (EA)

13. Minecraft (Microsoft)

14. Animal Crossing: New Horizons* (Nintendo)

15. NBA 2K22* (2K)

16. Assassin’s Creed: Valhalla (Ubisoft)

17. Super Smash Bros. Ultimate* (Nintendo)*

18. Back 4 Blood (Warner Bros)

19. Mortal Kombat 11 (Warner Bros)

20. Forza Horizon 5 (Microsoft)

(* Download-Verkäufe nicht eingerechnet)

Quelle: GamesIndustry.biz

