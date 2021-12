US-Charts: Vanguard und Nintendos Switch im November 2021 an der Spitze

Zum Start in die neue Woche erreichten uns verschiedene interessante Details zum US-Verkaufsmonat November 2021. Bestätigt wurde unter anderem, dass der von Sledgehammer Games entwickelte First-Person-Shooter "Call of Duty: Vanguard" einen erfolgreichen Verkaufsstart hinlegte.

"Call of Duty: Vanguard" feierte in den USA einen erfolgreichen Verkaufsstart.

Da mit dem sogenannten Black Friday in den USA traditionell das Weihnachtsgeschäft eingeläutet wird, gehört der November stets zu den absatzstärksten Monaten der Videospiel-Industrie.

Wie Mat Piscatella, seines Zeichens Analyst des Marktforschungsunternehmens NPD Group, berichtet, entwickelte sich Nintendos Switch im November 2021 einmal mehr zum großen Gewinner. Demnach wurden in den USA im vergangenen Monat 1,13 Millionen Switch-Konsolen verkauft – davon alleine 550.000 in der Thanksgiving-Woche. Somit sicherte sich die Switch in den vergangenen 36 Monaten 35 Mal den Titel der meistverkauften Konsole in den USA. Auch auf das ganze Jahr 2021 gesehen hat die Switch in den USA die Nase vorne – sowohl hinsichtlich der abgesetzten Einheiten als auch beim generierten Umsatz.

Mehrere Serien mit einem neuen Startrekord

Wie sich die PlayStation 5 beziehungsweise die Xbox Series X/S im November 2021 schlugen, wurde bisher nicht verraten. Zum erfolgreichsten Titel des vergangenen Monats schwang sich der von Sledgehammer Games entwickelte First-Person-Shooter „Call of Duty: Vanguard“ auf, der sich schon jetzt zum zweitmeist verkauften Titel der USA im Jahr 2021 entwickelte. Auf das komplette Jahr gesehen muss sich „Vanguard“ lediglich „Call of Duty: Black Ops Cold War“ aus dem Jahr 2020 geschlagen geben.

Auf den weiteren Plätzen der Software-Charts im November 2021 folgen weitere Neueinsteiger wie „Battlefield 2042“ aus dem Hause DICE, die beiden „Pokémon“-Remakes „Strahlender Diamant“ und „Leuchtende Perle“ sowie das Open-World-Rennspiel „Forza Horizon 5“. Trotz der Tatsache, dass Playground Games‘ neues Rennspiel pünktlich zum Launch auch über den Xbox Game Pass angeboten wurde, feierte „Forza Horizon 5“ in den USA den erfolgreichsten Verkaufsmonat der Seriengeschichte (Forza Motorsport und Forza Horizon zusammengerechnet).

Unter dem Strich gaben die US-Kunden im vergangenen Monat 6,3 Milliarden US-Dollar für Videospiele, Konsolen und entsprechendes Zubehör aus. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat entspricht dies einem Rückgang von knapp zehn Prozent. Im Jahr-zu-Jahr-Vergleich legte der US-Videospielmarkt bis Ende November allerdings um neun Prozent auf einen Umsatz in Höhe von 52,9 Milliarden US-Dollar zu.

