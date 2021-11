Japan-Charts: Pokémon dominiert – Battlefield 2042 das einzige PlayStation-Spiel

"Battlefield 2042" verkaufte sich in Japan insgesamt fast 47.000 Mal.

Wie erwartet konnten sich die kürzlich veröffentlichten Pokémon-Remakes „Strahlender Diamant und Leuchtende Perle“ in den wöchentlichen Japan-Charts den ersten Platz sichern. Beide Editionen zusammen verkauften sich fast 1,4 Millionen Mal! Mit großem Abstand folgt dahinter „Mario Party Superstars“, das in den zwei Wochen zuvor an der Spitze stand.

Ebenfalls am 19. November erschienen ist „Battlefield 2042“. Die PS4-Version des EA-Shooters schafft es auf den dritten Platz (25.000 Verkäufe), während die PS5-Fassung auf Platz fünf (21.000 Verkäufe) zu sehen ist.

Abgesehen vom neuen „Battlefield“-Ableger befinden sich ausschließlich Switch-Spiele in den Charts. Darunter befinden sich bekannte Dauerbrenner, wie „Animal Crossing: New Horizons“, „Ring Fit Adventure“ oder „Mario Kart 8 Deluxe“.

Auch bei den Konsolenverkäufen ist alles beim Alten geblieben. Die Switch belegt wie immer den ersten Platz, in dieser Woche mit rund 168.000 Verkäufen. Damit wurden fast doppelt so viele Einheiten wie in der vergangenen Woche ausgeliefert. Sonys PS5 kommt mit 4300 verkauften Exemplaren weit dahinter. Zur Xbox Series X griffen 3400 Japaner, während die veraltete PS4 mit genau 188 Verkäufen praktisch keine Rolle mehr spielt.

Videospielverkäufe

[Switch] Pokemon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle – 1.395.642 Verkäufe (Neu) [Switch] Mario Party Superstars – 39.797 Verkäufe [PS4] Battlefield 2042 – 25.268 Verkäufe [Switch] Shin Megami Tensei 5 – 22.513 Verkäufe [PS5] Battlefield 2042 – 21.637 Verkäufe [Switch] Ring Fit Adventure – 11.822 Verkäufe [Switch] Animal Crossing: New Horizons – 11.149 Verkäufe [Switch] Minecraft – 10.084 Verkäufe [Switch] Mario Kart 8 Deluxe – 9.890 Verkäufe [Switch] Super Smash Bros. Ultimate – 8.621 Verkäufe

Konsolenverkäufe

Nintendo Switch – 167,778 verkaufte Einheiten PS5 – 4.307 verkaufte Einheiten Xbox Series X/S – 3.422 verkaufte Einheiten PS4 – 188 verkaufte Einheiten

Quelle: Famitsu

