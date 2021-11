UK-Charts: Switch-Dauerbrenner kehrt zurück auf Platz 1 – Battlefield ist verschwunden

Ein Black Friday-Angebot hat dafür gesorgt, dass "Mario Kart 8 Deluxe" an die Spitze zurückkehren konnte. Alle weiteren Platzierungen seht ihr in der unten aufgeführten Liste.

Während sich "Call of Duty: Vanguard" in den Charts etabliert hat, ist "Battlefield 2042" vorerst verschwunden.

Das kürzlich stattgefundene Black Friday-Event hat die britschen Einzelhandelscharts sichtlich umgekrempelt. Nachdem sich „Mario Kart 8 Deluxe“ in der letzten Woche noch auf dem siebten Platz befunden hat, konnte der Arcade-Racer jetzt den ersten Platz zurückerobern. Der Grund dafür ist ein Switch-Bundle, das zu einem Verkaufsanstieg von 567 Prozent führte. Der Ex-Spitzenreiter „Pokémon Strahlender Diamant“ rutscht auf den sechsten Platz ab.

„FIFA 22“ konnte drei Plätze vorrücken und belegt nun Rang zwei. Dahinter folgt die Switch-Edition von „Minecraft“, das somit zurück in den Charts ist. Den Ego-Shooter „Call of Duty: Vanguard“ sehen wir nach wie vor auf dem vierten Platz.

Auch das Superhelden-Abenteuer „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ feiert sein Comeback – und springt mit einer vierfach höheren Verkaufszahl auf Rang fünf. Das Tanzspiel „Just Dance 2022“ und die Lebenssimulation „Animal Crossing: New Horizons“ profitierten ebenfalls ein wenig vom Black Friday. Beide Titel sind um mehrere Plätze aufgestiegen. „Far Cry 6“ rückte lediglich um einen Platz vor, während „Mario Party Superstars“ sich mit der zehnten Platzierung wieder in den Charts blicken lässt.

Das kürzlich veröffentlichte „Battlefield 2042“ hat sich aus den Charts schon wieder verabschiedet. In der vergangenen Woche auf Platz drei eingestiegen, belegt der neue EA-Shooter aktuell nur noch den zwölften Platz.

Die wöchentlichen Charts aus Großbritannien

Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Minecraft (Switch) Call of Duty: Vanguard Marvel’s Guardians of the Galaxy Pokémon Strahlender Diamant Just Dance 2022 Animal Crossing: New Horizons Far Cry 6 Mario Party Superstars

Quelle: GamesIndustry

