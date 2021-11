Deutschland-Charts: FIFA 21 verteidigte im Oktober die Spitze – Die Top 20 in der Übersicht

Zum Start in die neue Woche bedachte uns game, der Branchen-Verband der deutschen Videospielindustrie, mit den hiesigen Software-Charts aus dem Monat Oktober 2021. Den Platz an der Spitze sicherte sich ein weiteres Mal Electronic Arts' Fußball-Simulation "FIFA 22".

In regelmäßigen Abständen versorgen uns game und die Marktforscher von GfK Chart-Track mit den Software-Charts aus Deutschland. Passend zum Start in neue Woche wurde heute eine Übersicht über die 20 erfolgreichsten Spiele des Monats Oktober 2021 veröffentlicht.

Wie ein Blick auf die Charts verdeutlicht, gelang es „FIFA 22“ im abgelaufenen Monat, die Spitze der deutschen Software-Charts zu verteidigen. Angesichts der Tatsache, dass der Kick aus dem Hause Electronic Arts in der vergangenen Woche mit dem „game Sales Award Sonderpreis“ für 500.000 verkaufte Einheiten in Deutschland ausgezeichnet wurde, dürfte diese Entwicklung nicht allzu überraschend kommen.

Hinter „FIFA 22“ fanden gleich drei Neueinsteiger den Weg in die hiesigen Software-Charts: Ubisofts Open-World-Shooter „Far Cry 6“, der in der letzten Woche den „game Sales Award in Platin“ für 200.000 verkaufte Kopien in Deutschland abstaubte, sowie die beiden Nintendo-Titel „Metroid Dread“ und „Mario Party Superstars“.

Weitere Neueinsteiger sind in Form von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“, „Alan Wake Remastered“ oder „The Dark Pictures: House of Ashes“ in den Charts zu finden. Anbei die komplette Übersicht über die deutschen Software-Charts des Monats Oktober.

