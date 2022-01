Ghostrunner: Um Crunch zu vermeiden – Release des „Project_Hel“-DLCs verschoben

Anfang des vergangenen Monats kündigten die Entwickler von One More Level den „Project_Hel“ genannten DLC zum Cyberpunk-Action-Titel „Ghostrunner“ an, der laut offiziellen Angaben eine vollwertige neue Spielerfahrung mit sich bringen wird.

Nachdem im Rahmen der offiziellen Ankündigung von einem Release am 27. Januar 2022 die Rede war, räumten die Verantwortlichen von One More Level nun ein, dass der „Project_Hel“-DLC noch etwas mehr Zeit benötigt. Um wichtige Verbesserungen vorzunehmen und eine für die Angestellten kräftezehrende Crunch-Phase zu vermeiden, entschloss sich One More Level dazu, den Release des DLCs um einige Wochen nach hinten zu schieben. Als neuer Releasetermin wurde im Zuge des Ganzen der 3. März 2022 ausgerufen.

„Die weltweite Veröffentlichung des Project_Hel-DLCs wird auf den 3. März verschoben. Wir danken für Ihr Verständnis und möchten, dass alle unsere Fans wissen, dass wir diese Bonuszeit nutzen werden, um noch lohnendere Verbesserungen vorzunehmen und gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit unseres Teams und unserer globalen Partner zu gewährleisten“, führen die Macher von One More Level auf dem hauseigenen Twitter-Kanal aus.

Offiziellen Angaben zufolge umfasst der „Project_Hel“-DLC sechs neue Level, die darauf warten, von euch gemeistert zu werden. Zu den Besonderheiten gehört dabei die Tatsache, dass mit Hel ein neuer spielbarer Charakter auf euch wartet, dessen Kampfstil sowohl Neulinge als auch erfahrene „Ghostrunner“-Spieler ansprechen soll.

Abgerundet wird der DLC von einem neuen Fortschritt-System, mit dem ihr eure Fähigkeiten im Kampf verbessern könnt.

The global release of the Project_Hel DLC will be delayed to March 3rd. We appreciate your understanding and want all our fans to know that we will use this bonus time to make even more worthwhile improvements while ensuring the health & safety of our team and global partners. pic.twitter.com/NAf4Zvbo6K

— Ghostrunner (@GhostrunnerGame) January 19, 2022