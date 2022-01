OlliOlli World: Cinematic-Trailer stimmt auf den nahenden Release ein

Aktuell bereiten sich die mittlerweile zu Take-Two Interactives Indie-Label Private Division gehörenden Entwickler von Roll7 auf die Veröffentlichung ihres neuen Projekts „OlliOlli World“ vor.

Um euch auf die nahende Veröffentlichung des neuesten Ablegers einzustimmen, stellte das Studio heute einen frischen Cinematic-Trailer bereit. Das neue Video steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und rückt die bunte Spielwelt von „OlliOlli World“ und seine sympathischen Charaktere in den Mittelpunkt. Ihr schlüpft in der Spielwelt von Radlandia in die Rolle eines neuen Skaters und steht vor der Aufgabe, Gnarvana zu entdecken und mit den Skate-Göttern zu kommunizieren.

Ein frei anpassbarer Charakter und ein vielseitiger Sandbox-Modus

„OlliOlli World“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Nintendos Switch in Entwicklung und wird am 8. Februar 2022 veröffentlicht. Bevor ihr in das neue Abenteuer starten könnt, erstellt ihr euch im umfangreichen Editor erst einmal einen eigenen Charakter und könnt dabei auf verschiedene optische Elemente zurückgreifen. Ebenfalls versprochen wird ein vielseitiger Sandbox-Modus.

Dieser wird genau wie die Kampagne zahlreiche abwechslungsreiche Aufgaben bieten, die nur darauf warten, von euch abgeschlossen zu werden. Auch ein Online-Multiplayer ist in „OlliOlli World“ mit von der Partie und bietet den Spielern beziehungsweise Spielerinnen die Möglichkeit, eigene Levels oder Herausforderungen zu erschaffen und anschließend um die besten Zeiten zu kämpfen.

Anbei der versprochene neue Cinematic-Trailer.

