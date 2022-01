Uncharted Legacy of Thieves Collection: Die PS5 und die PS4 (Pro) im technischen Vergleich

Uncharted Legacy of Thieves Collection:

Diesen Freitag kommt die "Uncharted: Legacy of Thieves Collection" für PS5 in den Handel. Inwieweit sich die optischen Verbesserungen bemerkbar machen, zeigt ein heute eingetroffenes Vergleichsvideo.

Die Veröffentlichung der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ steht bevor. Jetzt zeigt ein umfangreiches Vergleichsvideo von Digital Foundry, wie gut sich die Remaster-Kollektion auf der PlayStation 5 schlägt.

Erst einmal zur Auflösung: Die PS5-Kollektion enthält drei verschiedene Grafikmodi. Wer die höchstmögliche Auflösung bevorzugt, sollte den Fidelity Mode auswählen. Hier wird eine 4K-Auflösung und 30 FPS geboten. Wem eine flüssigere Bildwiederholrate wichtiger ist, ist mit dem Performance Mode bestens bedient. Hier liegt die Framerate bei 60 Bildern pro Sekunde, dafür reduziert sich die Auflösung auf 1440 Pixel. Wer damit immer noch nicht zufrieden ist, bekommt im Performance+ Mode sogar 120 FPS bei einer Full HD-Auflösung geboten.

Auf der PS4 Pro wird das Geschehen in 1440p und 30 FPS dargestellt. Die alte PS4 bietet immerhin 1080p bei 30 Bildern die Sekunde.

Ladezeiten und Dateigrößen stark reduziert

Die Ladezeiten fallen auf der modernen Sony-Konsole fast komplett weg. Wo die PS4 Pro 40 Sekunden braucht, benötigt die PS5 gerade einmal zwei Sekunden. Zudem wurden die Dateigrößen beider enthaltener Spiele um fast 45 Prozent reduziert – dank der Kompression durch die Kraken-Technologie.

Generell konnte die Schattenqualität etwas erhöht werden, was aber nicht wirklich der Rede wert ist. Dafür fällt die anisotrope Filterung deutlich realistischer aus. Ihr könnt das ab Minute 2:46 klar und deutlich erkennen. Bei den Texturen lassen sich wiederum keine Unterschiede erkennen.

Die Bildwiederholfrequenz ist absolut stabil, doch im Performance+ Modus kommt es gelegentlich zu Framerate-Einbrüchen. Vor allem im Zug-Abschnitt von „The Lost Legacy“ macht sich das deutlich bemerkbar.

„Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ erscheint am 28. Januar für PS5. PC-Spieler werden erst an einem späteren Termin versorgt, der noch nicht bekanntgegeben wurde.

