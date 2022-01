Uncharted Legacy of Thieves Collection: Speicherdaten in PS5-Sammlung übertragbar

Nach wie vor ist unklar, wie lange die PlayStation-Community auf ein neues „Uncharted“ warten muss. Doch aufgrund der jüngsten Ereignisse dürfte Sony bestrebt sein, alle Zugpferde aus dem Stall zu lassen und die Muskeln der hochkarätigen First-Party-Studios spielen zu lassen.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch mit der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ beschäftigen, mit der ihr die neusten Spiele als Gesamtpaket erhaltet. Die Sammlung setzt sich aus den PS4-Games „Uncharted 4: A Thief’s End“ (Metascore 93) sowie „Uncharted: Lost Legacy“ (Metascore 84) zusammen, die dank der Neuauflage in einer verbesserten Version auf der PS5 genossen werden können.

Neue Details zur Collection

Über den offiziellen PlayStation UK-Accountgab Sony ergänzende Details bekannt, die Besitzer der Originalspiele durchaus interessieren könnten. So wird es die kommende Sammlung von PS5-Remastern den Spielern ermöglichen, ihre PS4-Daten zu übertragen. Das bedeutet, dass ihr alle Speicherdaten und Trophäen, die ihr für „Uncharted 4: A Thief’s End“ oder „Uncharted: The Lost Legacy“ auf der PS4 verewigt habt, in die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ auf der PS5 transferieren könnt.

Die Sammlung erscheint im Laufe der Woche – genauer gesagt am 28. Januar 2022 – für die PS5. Ebenfalls sollen früher oder später PC-Spieler in den Genuss der jüngsten „Uncharted-Spiele kommen.

Solltet ihr die Originalspiele bereits auf der PS4 haben, könnt ihr zum Preis von zehn Euro ebenfalls upgraden. Danach erlebt ihr laut Hersteller eine verbesserte Grafik sowie Bildrate und könnt euch an einem „atemberaubenden Detailreichtum“ erfreuen.

Auch der DualSense-Controller der PS5 wird nicht vernachlässigt. So spürt ihr dank des haptischen Feedbacks die Sprünge, Schläge und Fahrzeugaktivitäten. Die adaptiven Trigger sollen wiederum beim Hantieren mit dem Seil für eine gesteigerte Immersion sorgen.

