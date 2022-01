Uncharted Film: Tom Holland über „die härteste Actionszene“, die er je gemacht habe

In einem kurzen Video von Sony spricht Tom Holland über die Stunts des "Uncharted"-Films. Die Kunststücke bezeichnet er als "weitaus größer" als alles, was er zuvor gedreht hat.

Aktuell ist Tom Holland noch im Superhelden-Film „Spider-Man: No Way Home“ zu sehen. Sein nächster Streifen befindet sich aber schon in Aussicht: „Uncharted“ kommt am 17. Februar in die Kinos. Hier übernimmt der junge Schauspieler die Rolle des Protagonisten Nathan Drake.

5 Wochen Arbeit für die Flugszeugszene

Sony Pictures Enterainment lud jetzt ein Behind-the-Stunts Video hoch, in dem Holland über die waghalsigen Kunststücke spricht. Dabei verriet er, dass für die spektakuläre Flugzeugszene aus dem dritten Videospielableger fünf Wochen Zeit benötigt wurden.

Holland erinnert sich an den Dreh: „Manchmal befand ich mich etwa 100 Fuß in der Luft an einer sich drehenden Kiste, und dann hing ich so lange daran, bis sie mich abwarf. Das war wirklich beängstigend. Aber ich denke, dieses Maß an Angst macht die Szene nur noch authentischer. Das war die härteste Actionszene, die ich je gemacht habe.“

Während den Dreharbeiten musste der Brite einiges wegstecken. Dabei habe er mehrere Verletzungen erlitten, unter anderem eine Sehnenscheidenentzündung in der Kniesehne. Eine Schwertkampfszene möchte er nie wieder drehen. „Ich wurde so fertig gemacht„, teilt er mit.

Wer ein Fan vom „Uncharted“-Franchise ist und eine PS5 besitzt, kann ab Freitag die „Legacy of Thieves“-Kollektion erwerben. Durch den Kauf erhaltet ihr als Bonus ein kostenloses Ticket für den Film. Falls ihr vorbestellen möchtet, könnt ihr das für 49,99 Euro im PlayStation Store tun.

