PlayStation Now: Februar-Spiele von Sony angekündigt

Auch im Februar wird der Katalog von PlayStation Now um einige Spiele erweitert, wobei die Auswahl doch recht überschaubar ausfällt. Vier weitere Games kommen hinzu.

Allen voran ist es die „Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition“, die ihr bis Anfang Mai über den Streamingdienst von Sony, der bei bestimmten Games auch Downloads zulässt, in Angriff nehmen könnt. Hinzukommen drei weitere Spiele, wie die folgende Übersicht verrät:

PS Now im Februar 2022:

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition – bis 2. Mai

Little Big Workshop

Through the Darkest of Times

Death Squared

Die „Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition“ ist eine Neuauflage des bekannten Klassikers und ebenfalls ein Teil der kritisierten und verschmähten „GTA Trilogy Definitive Edition“. Euch erwarten mit dem Titel eine überarbeitete Spielwelt und technische Verbesserungen, die ihr auf den aktuellen Konsolen erleben dürft.

Inschlüpft ihr in die Rolle eines Fabrikmanagers und leitet eure eigene Miniaturfabrik, was mit der Gestaltung der Hallen beginnt. Zugleich verwaltet ihr euer Personal, kauft Maschinen und seid bestrebt, effektive Produktionslinien zu erschaffen.

„Through the Darkest of Times“ wird als ein historisches Widerstand-Strategiespiel beschrieben, in dem ihr Anführer einer kleinen Widerstandsgruppe in Berlin des Jahres 1933 seid. Im Spielverlauf sollt ihr Flugblätter abwerfen, um die Bevölkerung über die Nazis aufzuklären, Botschaften an Wände malen, Sabotage betreiben und Informationen sammeln. Ebenfalls ist es eure Aufgabe, neue Mitglieder zu gewinnen.

In „Death Squared“ führt ihr mit Freunden und Familie Teams von zwei oder vier Robotern durch immer komplexere Level zu ihren farblich gekennzeichneten Zielen. Dabei erwarten euch allerhand Todesfallen.

Falls ihr PlayStation Now abonnieren möchtet, bieten sich drei unterschiedliche Laufzeiten an. Für 9,99 Euro könnt ihr euch einen Monat lang mit dem Dienst beschäftigen. Drei Monate PS Now kosten als Gesamtpaket 24,99 Euro, was einer Monatsgebühr von 8,33 Euro entspricht. Für 5 Euro pro Monat bekommt ihr PlayStation Now, wenn ihr zum Jahrespaket greift, das 59,99 Euro kostet.

PS Now gewährt einen Zugriff auf mehrere Hundert Titel, die ihr auf PS5, PS4 und PC spielen könnt. Ihr streamt PS4-, PS3- und PS2-Games auf Abruf oder ladet hunderte PS4-Spiele herunter, um sie offline zu spielen.

PS Now und PS Plus könnten zusammengeführt werden

Seit Ende 2021 verbreitet sich das Gerücht, dass PlayStation Now in der jetzigen Version nicht mehr allzu lange angeboten wird. Stattdessen soll Sony unter der Bezeichnung Project Spartacus ein dreistufiges Modell schnüren, das abhängig von der Wahl PS Now und PS Plus in einem Paket anbietet. Ebenfalls sollen ältere Klassiker ein Bestandteil des erweiterten Abos werden, während auch über die Aufnahme von Neuerscheinungen spekuliert wird.

