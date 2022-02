Dying Light 2: Lassen sich Waffen im Horror-Spiel reparieren? – Guide, Tipps

Im düsteren Open-World-Abenteuer „Dying Light 2“ müsst ihr quasi permanent um euer Überleben kämpfen. Nicht nur andere menschliche Überlebende, sondern ebenso diverse Zombies wollen euch an den Kragen. Immerhin könnt ihr in eurem Rucksack allerlei Waffen für den Fall der Fälle verstauen, allerdings halten diese nicht ewig. Dabei drängt sich natürlich schnell die Frage auf: Lassen sich die Waffen reparieren?

So erhöht ihr die Haltbarkeit eurer Waffen

Um es kurz zu machen, ja, ihr könnt eure Waffen im Spiel reparieren. Zumindest in gewisser Hinsicht. Das funktioniert nämlich nicht so, wie in vielen anderen Games, indem ihr zu einem Händler geht oder in eurem Inventar-Menü die entsprechende Funktion auswählt. Letzteres kommt der Realität im Spiel jedoch schon recht nahe.

Nach einigen Spielstunden erhaltet ihr Zugriff auf Modifikationen, sogenannte Mods. Diese verstärken eure Waffen um nützliche Effekte. Ihr könnt beispielsweise eine Axt oder ein Messer mit einer Elektro-Mod versehen, die eure Gegner bei einem kritischen Treffer ordentlich unter Strom setzt. Doch diese Verbesserungen haben noch einen angenehmen Nebeneffekt für eure Argumentationsverstärker, denn so erhöht ihr deren Haltbarkeit.

An einer Waffe könnt ihr bis zu drei Mods anbringen und zwar an unterschiedlichen Positionen. So könnt ihr die Haltbarkeit einiger eurer Werkzeuge extrem steigern. Anfangs werden viele Waffen in eurem Inventar ungefähr eine Haltbarkeit von 40 oder 50 haben. Mit Modifikationen könnt ihr diese auf 100 und teilweise sogar 200 erhöhen. Das funktioniert glücklicherweise auch mit den Utensilien, die eigentlich bereits schrottreif wären. Wenn ihr an einer bestimmten Waffe also einen Narren gefressen haben solltet, könnt ihr sie mit einer Mod reparieren.

Es gibt in „Dying Light 2“ sogar Modifikationen, die speziell darauf abzielen, die Haltbarkeit einer Waffe zu steigern, indem sie dafür sorgen, dass sie mit jedem Treffer ein Stück weniger ihrer „Energie“ verlieren. Allerdings solltet ihr beachten, dass ihr eine einmal angebrachte Mod nicht mehr entfernen oder austauschen könnt. Wir empfehlen euch, Mods erst dann an eine Waffe anzubringen, wenn diese bereits kurz davor ist, zu zerfallen. Ihr könnt sie so zwar nicht unzerstörbar machen, dafür jedoch ihre Nutzungszeit nochmal deutlich erhöhen.

Nun, zumindest so lange, bis sie wirklich nicht mehr gerettet beziehungsweise repariert werden kann. Damit sind wir nun auch am Ende unseres kleinen Artikels angekommen. Solltet ihr noch weitere Hilfe bei „Dying Light 2“ benötigen, lest euch gerne unsere weiteren Texte zum Spiel durch.

Gibt es eine Waffe, die euch in „Dying Light 2“ besonders gut gefällt?

