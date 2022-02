Yu-Gi-Oh! Master Duel: Konami nennt die aktuellen Downloadzahlen – Bonus für Spieler bestätigt

Vor knapp drei Wochen hatte Konami mit „Yu-Gi-Oh! Master Duel“ eine Free-to-Play-Version des beliebten Sammelkartenspiels für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC veröffentlicht. Kurz darauf erschienen auch Umsetzungen für iOS und Android.

Ein starker Start für Konami

Nun haben die Verantwortlichen auch die aktuellen Downloadzahlen für „Yu-Gi-Oh! Master Duel“ mitgeteilt. Nachdem man innerhalb der ersten Woche die Marke von vier Millionen Downloads knacken konnte, liegt man inzwischen bei über zehn Millionen Downloads. Dies dürfte durchaus als Erfolg für Konami verbucht werden.

Um den Meilenstein gebührend zu feiern, werden alle Spieler, die sich bis zum 31. März 2022 im Spiel einloggen einen Bonus über 1000 Gems erhalten. Somit sollte man das eigene Deck noch etwas weiter ausbauen können.

In „Yu-Gi-Oh! Master Duel“ können die Spieler auf eine Auswahl von über 10.000 unterschiedlichen Karten aus allen Generationen des Sammelkartenspiels zurückgreifen, um sich schlagkräftige Decks zusammenzustellen und gegen Freunde und Spieler aus aller Welt anzutreten. Dafür stehen auch Turniere sowie Ranglisten zur Verfügung, die den kompetitiven Geist der Reihe aufleben lassen.

Allerdings gibt es auch einen Solo-Modus, der einem die Geschichte hinter den Karten näherbringen soll. Durch verschiedene Handlungsstränge kann man in Nostalgie schwelgen oder auch die Geschichten nachholen, die man womöglich über die Jahre verpasst hat. Zudem sollte man sich auch als Neueinsteiger keine Sorgen machen, ob man überhaupt mithalten kann. Umfangreiche Tutorials erklären einem noch einmal in aller Ruhe die Grundlagen des Sammelkartenspiels, damit man für jede Situation auch die passende Antwort parat hat.

Durch den aktuellen Erfolg von „Yu-Gi-Oh! Master Duel“ kann man davon ausgehen, dass Konami auch in Zukunft weitere Inhalte ins Spiel bringen wird, um die Spieler auch langfristig bei Laune zu halten. Dementsprechend kann man gespannt sein, was in den kommenden Monaten folgen wird und wie hoch die Downloadzahlen in der Zeit noch steigen werden.

