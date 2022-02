Far Cry 6: „Joseph Kollaps“-DLC steht bereit – Der offizielle Trailer zum Launch

Wie Ubisoft bekannt gab, ist mit „Joseph: Kollaps“ ab sofort das finale Download-Paket zu „Far Cry 6“ erhältlich. Erworben werden kann dieses wie gehabt einzeln oder im Rahmen des Season-Pass.

Begleitet wurde die Veröffentlichung des neuesten DLCs vom obligatorischen Launch-Trailer, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Der besagte Trailer steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und geht zum einen auf die Geschichte der neuen Mini-Erweiterung ein. Darüber hinaus möchten die Entwickler von Ubisoft mit frischen Spielszenen Lust auf mehr machen. Riskiert also einen Blick.

Far Cry 6 zum Angebotspreis erhältlich

In „Joseph: Kollaps“ schlüpft ihr in die Rolle von Joseph Seed, dem aus dem Vorgänger „Far Cry 5“ bekannten Bösewicht, und erlebt in einer verdrehten Version von Hope County eine Spielerfahrung, die sich laut Entwicklerangaben am Rogue-lite-Genre anlehnt. „Mit einer Mischung aus intensiver Action und Storytelling bietet Joseph: Kollaps den Spielern die einzigartige Möglichkeit, sich in Josephs gequälte Seele hineinzuversetzen und gegen seine ehemaligen Sektenanhängenden anzutreten, nachdem sein Glaube zusammengebrochen ist“, so die offizielle Beschreibung.

„Far Cry 6“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die PlayStation 5 sowie den Streaming-Dienst Stadia erhältlich. Passend zum Release des „Joseph: Kollaps“-DLCs kann „Far Cry 6“ derzeit zum Angebotspreis aus dem PlayStation Store heruntergeladen werden. Der Preis der Standard-Ausgabe sinkt bis zum 17. Februar 2022 von 69,99 auf 41,99 Euro.

Die Gold-Edition hingegen, die neben dem Hauptspiel den Season-Pass umfasst, wartet derzeit zum Preis von 59,99 statt der gewohnten 99,99 Euro auf interessierte Käufer.

