Far Cry 6: Rambo-Crossover-Mission freigeschaltet – Trailer und Details

Im Ubisoft-Shooter "Far Cry 6" wurde eine neue Mission gestartet, die euch einen Hauch des Filmklassikers "Rambo" erleben lässt. Ebenfalls könnt ihr ein passendes Bundle erwerben.

Ubisoft hat noch einmal einen Anreiz geschaffen, „Far Cry 6“ zu starten. So könnt ihr ab sofort kostenlos auf die Crossover-Mission „Bis zum letzten Tropfen“ zugreifen, die von den ersten drei „Rambo“-Filmen inspiriert wurde. Einen Einblick liefert der unten eingebettete Trailer.

In „Bis zum letzten Tropfen“ werdet ihr laut Publisher auf einen „Rambo-Superfan“ treffen und ihm bei einem Rachefeldzug gegen das Yara-Militär helfen. Dabei sollen „Stealth und krachende Action mit Anspielungen auf klassische Rambo-Momente“ verbunden werden.

Rambo-Bundle kann erworben werden

Sobald ihr die Mission beendet habt, wird der Rache-Bogen freigeschaltet. Er ist laut Ubisoft eine „tödliche sowie explosive Waffe, die gegen Hubschrauber und schwere Einheiten“ eingesetzt werden kann. Nachdem der Rache-Bogen freigeschaltet wurde, wird dieser permanent im Hauptspiel verfügbar sein.

Nicht kostenlos ist das ebenfalls veröffentlichte „Rambo“-Bundle, das erworben werden darf. Dadurch erhaltet ihr Zugang zu Rambo-inspirierter Ausrüstung, mit denen der Charakter angepasst werden kann. „Ob Waffe, Rüstung oder Fahrzeug, Spielende können auf ein ganzes Arsenal an Ausrüstung des wohl berüchtigtsten Guerillasoldaten der Kinogeschichte freuen“, so Ubisoft in der heutigen Pressemeldung im Wortlaut.

Der Publisher gehört zu den Unternehmen, die GaaS-Spielen einen hohen Stellenwert einräumen. Seit dem Release von „Far Cry 6“ am 7. Oktober 2021 bekam der Shooter mehrere Sondereinsätze spendiert, darunter eine Danny Trejo-Mission sowie zwei DLCs als Teil des Season Pass: Es waren „Vaas: Wahnsinn“ und „Pagan: Kontrolle“. Der dritte und letzte DLC namens „Joseph: Kollaps“ soll in Kürze folgen.

„Far Cry 6“ ist für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. In unserer Themen-Übersicht erfahrt ihr mehr über den Ubisoft-Shooter. Zuvor solltet ihr euch den anfangs erwähnten Trailer zur Kooperation mit „Rambo“ nicht entgehen lassen:

