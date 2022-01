Far Cry 6: So schließt ihr Familienzusammenführung in Pagan Kontrolle ab – Guide, Tipps

Far Cry 6:

Sobald ihr alle drei Maskenfragmente in "Pagan: Kontrolle" gefunden habt, ist es Zeit, die finale Mission des "Far Cry 6"-DLCs zu starten. Wir geben euch ein paar Tipps für das letzte Gefecht der Erweiterung.

"Far Cry 6" ist unter anderem für PS4 und PS5 erhältlich.

Seit einigen Tagen ist der neue „Far Cry 6“-DLC „Pagan: Kontrolle“ erhältlich, in dem ein weiteres Abenteuer auf euch wartet. Im Rahmen der Story der Erweiterung müsst ihr als Pagan Min drei Stücke einer Maske finden, um aus der Gedankenwelt eurer Spielfigur entkommen zu können. Ist euch dies gelungen, könnt ihr die finale Mission des DLCs, „Familienzusammenführung“, starten. Wir verraten euch, wie ihr diese erfolgreich beenden könnt.

Flieht aus Pagan Mins Verstand

Nachdem ihr die drei Hauptmissionen beendet habt, beginnt Pagan Mins Verstand zu zerfallen. Deshalb müsst ihr nun schleunigst die Beine in die Hand nehmen, um schnellstmöglich den Königlichen Palast im Nordosten zu erreichen. Solltet ihr unterwegs von der Zerstörung erfasst werden, sterbt ihr und müsst von vorne beginnen! Dort angekommen, müsst ihr nur noch dem Weg folgen, bis ihr Lakshmana seht.

Im nächsten Raum könnt ihr euch für das letzte Gefecht ausrüsten und Waffen einkaufen sowie neue Fähigkeiten erwerben. Empfehlenswert wären ein Maschinengewehr sowie eine Schrotflinte. Außerdem empfehlen sich einige Gegenstände, vorzugsweise Handgranaten oder Claymores. Sobald ihr eure Taschen gefüllt habt, könnt ihr durch die Tür hindurchschreiten und das letzte Areal von „Pagan: Kontrolle“ betreten.

Es ist ein überraschend friedlich wirkender Ort, wo ihr sogar ein kleines Haus findet könnt. Dort warten Ishwari, Ajay und Lakshmana auf euch, doch sobald ihr euch zu ihnen setzen wollt, verschwinden sie. Anschließend beginnt das finale Gefecht, in dem ihr euch mehreren Gegnerwellen entgegenstellen müsst.

Zunächst müsst ihr fünf Wellen erfolgreich überstehen. Habt ihr das geschafft, startet ein 60 Sekunden langer Timer. In dieser Zeit könnt ihr Pagans Verstand bereits verlassen und den DLC somit beenden. Zu euren Feinden zählen diverse Standardgegner, Hunde sowie Mohan- und Yuma-Klone, die besonders viel aushalten. Sie sind gepanzert und haben besonders durchschlagskräftige Waffen, weshalb ihr sie immer zuerst ausschalten solltet.

Insgesamt warten allerdings 20 Gegnerwellen auf euch, wenn ihr also die Erweiterung komplettieren wollt, müsst ihr bleiben. Die letzten 15 Wellen sind in fünf Sets zu je drei Runden unterteilt. Nach jeder dritten Runde habt ihr die Gelegenheit, eure Munition aufzufüllen und euch zu heilen. Vergesst nicht, immer wieder Deckung zu suchen. Hierfür bietet sich beispielsweise der Raum beim Wasserfall an.

Habt ihr schließlich alle 20 Gegnerwellen erfolgreich abgeschlossen, ändert sich euer Missionsziel und ihr werdet aufgefordert, Pagan Mins Verstand zu verlassen. Nun habt ihr den jüngsten „Far Cry 6“-DLC erfolgreich abgeschlossen und könnt euch auf eurem höheren Schwierigkeitsgrad (Psycholevel) an einem weiteren Run versuchen.

Wie hat euch „Pagan: Kontrolle“ in „Far Cry 6“ gefallen?

