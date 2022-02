Chrono Cross – The Radical Dreamers Edition: Remaster mit Trailer & Termin angekündigt

Mit der "The Radical Dreamers Edition" kündigte Square Enix ein Remaster zum beliebten Rollenspiel-Klassiker "Chrono Cross" an. Wie es der Name der Neuauflage bereits andeutet, ist neben den Hauptspiel auch die "Radical Dreamers" genannte Geschichte an Bord.

Auch der japanische Publisher Square Enix nutzte die Nintendo Direct am gestrigen Mittwoch Abend, um eine kleine Überraschung aus dem Hut zu zaubern.

Wie das Unternehmen bekannt gab, wird bereits in einigen Wochen die „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ genannte Neuauflage für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Geboten wird zum einen eine technisch aufpolierte Fassung des ursprünglich im Jahr 1999 für die originale PlayStation veröffentlichten Rollenspiel-Klassikers. Genau wie es im Original der Fall war, erleben die Spieler und Spielerinnen eine spannende Geschichte, in deren Rahmen sie bis zu 40 unterschiedliche Charaktere beziehungsweise Helden rekrutieren können.

Erstmal mit von der Partie die Geschichte von „Radical Dreamers: Der verbotene Schatz“. Hierbei haben wir es der Vorgeschichte zu „Chrono Cross“ zu tun, die 1996 in Form eines eigenständigen Titels veröffentlicht wurde und in der „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ in Form einer Audio-Novel vertreten ist. Erzählt wird die Geschichte der drei Diebe Serge, Kid und Magil.

Welche spielerischen Verbesserungen „Chrono Cross“ im Zuge des Remasters im Detail spendiert bekommt, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Die Optimierungen der Neuauflage in der Detail

In HD aufpolierte 3D-Modelle

Verbesserte Charaktergrafiken

Qualitativ hochwertigere Hintergrundmusik

Gegnerkämpfe können an- und ausgeschaltet werden

Hintergrundfilterfunktion

Kampfverbesserungsfunktion zur Vereinfachung von Kämpfen

Autokampffunktion

Möglicher Wechsel zwischen nachgebauter Pixelschriftart und HD-Schriftart

Anpassbare Bildschirmauflösung

Die „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ erscheint am 7. April 2022 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch.

