Hello Neighbor 2: Für PS4 und PS5 angekündigt – Beta und Trailer

Sony hat auf dem offiziellen PlayStation Blog gestern eine Reihe von Indie-Spielen vorgestellt, die in absehbarer Zeit für die PlayStation-Konsolen PS4 und PS5 erscheinen werden. Mit dabei war „Hello Neighbor 2“, das für beide Systeme bestätigt wurde. Schon vor dem Launch wollen euch die Entwickler von tinyBuild Games im Rahmen einer Beta in „Hello Neighbor 2“ hineinschnuppern lassen.

„Hello Neighbor 2“ wurde zuvor für die Xbox-Plattformen und den PC angekündigt. Die Bestätigung der Versionen für PS4 und PS5 erfolgte zusammen mit der Bereitstellung eines Trailers, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt.

Erkundet eine offene Welt

„Hello Neighbor 2“ baut auf den Grundlagen des Originals auf und bietet eine ausführlichere Geschichte, in der die Spieler in die Rolle eines Reporters schlüpfen, der in Vermisstenfällen ermittelt. Außerdem erwartet euch die vollständig erkundbare offene Welt von Raven Brooks, die zahlreiche Möglichkeiten zum Schnüffeln in gesperrten Gebieten bieten wird.

Wie im jüngstenbeschrieben, verfolgt tinyBuild Games eine eher unkonventionelle, aber dennoch faszinierende Art, Horror zu spielen: „Wir nähern uns dem Horror auf eine feinfühligere Art und Weise und verzichten auf die klassischen In-Your-Face-Horror-Aspekte der Erwachsenenwelt.“

Vielmehr rücken die subtileren Dinge in den Vordergrund: Unheimliche Nachbarn, denen man nicht trauen kann, mysteriöse Dinge, die in der Nacht herumschwirren, eine ländliche Stadt mit einem Geheimnis und das Gefühl des Unbehagens, wenn man kurz davor ist, ein Skelett in einem Kleiderschrank zu entdecken.

Die Beta von „Hello Neighbor 2“ startet am 7. April 2022 für frühe Käufer. Entsprechende Vorbestellungen für das Spiel sollen in Kürze starten. Wann genau die Vollversion erscheinen soll, ist nicht bekannt. Nachfolgend ein Video zu „Hello Neighbor 2“:

