Valentinsspecial 2022: Sieben verrückte Lovestorys in Videospielen

Wir kennen und lieben sie alle: Die Liebesgeschichten, die unser Herz berühren und es zum Schmelzen bringen. Beispiele dazu fallen uns viele ein! Yuna und Tidus sind mindestens ein genauso schönes Paar wie Nathan Drake und Elena Fisher. Ganz zu Schweigen von der zauberhaften Geschichte zwischen Aerith und Cloud oder den Protagonisten aus “It Takes Two”.

Wir haben heute sieben Liebesgeschichten für euch, die nicht so ganz in das übliche “verliebt, verlobt, verheiratet”-Schema passen, sondern eher eine ganz eigene Kategorie an verdrehten Lovestorys bilden. Manche sind verrückt, andere ein wenig gesellschaftskritisch und ein Mal haben wir sogar Turteltauben für euch. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Catherine: Full Body

Wenn wir von verrückten Beziehungen sprechen, darf diese hier nicht fehlen. In “Catherine: Full Body” dreht sich alles um Vincent, der schon seit Ewigkeiten mit seiner Freundin Katherine zusammen ist. Sie will langsam heiraten, er ist da noch etwas zwiegespalten. Außerdem lernt er plötzlich die aufreizende Cathrine kennen, die ihm mehr als nur schöne Augen macht. Es dauert nicht lange, da weiß Vincent weder aus noch ein und versucht bei der niedlichen Rin einen klaren Kopf zu bekommen. Blöde Idee, gaaanz blöde Idee.

Neben der völlig verdrehten Vierecks-Beziehung zwischen Vincent, Katherine, Catherine und Rin, gibt es ein spannendes Puzzle-Gameplay im Spiel. Während verrückter Albträume, in denen Vincent zu einer Art Schaf wird, muss er Blöcke an einer Mauer verschieben, um bis nach oben zu klettern und lebend wieder aufzuwachen. Schafft er es nicht, ist er tot. Aber dann muss er sich auch um seine Frauenprobleme keine Gedanken mehr machen.

Hatoful Boyfriend

Jetzt wird es tierisch romantisch! Zumindest, wenn ihr ein Herz für Tauben habt. In “Hatoful Boyfriend” kommt ihr als Single nämlich auf das Internat St. Pigeonation’s, das getreu seines Namens voller Tauben ist. Hier sind sie allerdings keine Haustiere, sondern eure Dating-Partner! Ihr habt es richtig gelesen, “Hatoful Boyfriend” ist ein witziger Indie-Dating-Sim, bei dem ihr richtig turteln könnt.

Welche Turteltaube am Ende an eurer Seite sein soll, könnt ihr euch relativ frei aussuchen. Durch das Führen von unzähligen Gesprächen kommt ihr den gefiederten Schülern des Internats näher und könnt sogar einen Kuss erhaschen. Indem ihr euren Charakter auflevelt, lässt sich übrigens auch der Verlauf der Handlung mitbestimmen. So dürft ihr vielleicht die strahlend weiße Taube zu eurem Freund machen. Oder die coole Punk-Taube!

Stardew Valley

Ihr fragt euch jetzt zurecht, was das entspannte Farming-Spiel “Stardew Valley” in unserem Valentins-Special zu suchen hat. Schließlich baut man den lieben langen Tag Gemüse an, kümmert sich um den eigenen Hof, heiratet und bekommt ein Kind. Drama und verrückte Liebesgeschichten Fehlanzeige. Wir halten die Liebesbeziehungen in “Stardew Valley” aber trotzdem für besonders schräg. Und das liegt hauptsächlich an der Art und Weise, wie sie zustande kommen.

Wenn ihr eure Felder gepflegt und etwas Zeit für einen Ausflug in die Stadt habt, könnt ihr mit den zahlreichen Bewohnern plaudern. Ziemlich viele von ihnen sind Single und bereit, sich auf euch einzulassen. Zumindest, wenn ihr sie oft genug auf der Straße anquatscht und über belanglosen Kram mit ihnen plaudert. Damit sie euch so richtig gern haben, schenkt ihr ihnen etwas. Am nächsten Tag noch einmal. Und am Wochenende sowieso. Da das funktioniert, überhäuft ihr euer angehendes Herzblatt so lange mit materiellen Dingen, bis ihr euch verliebt habt. Wow, wie im echten Leben!

Persona 5 Royal

In “Persona 5 Royal” werden euch zahlreiche Möglichkeiten geboten, um (wahre) Liebe im Teenageralter zu finden. Wenn ihr euch clever anstellt und mit der Ärztin ausgeht, bekommt ihr auch noch Rabatte auf Heilitems. Win-Win! Doch nicht jede Liebesbeziehung ist so normal, wie die zwischen dem Highschool-Schüler und seiner vermutlich doppelt so alten Ärztin. Manche Liebe bleibt einfach unbeantwortet.

Selten haben wir in Videospielen jemanden so leiden sehen wie Morgana. Er gehört zu den Phantomdieben, ist eine sprechende Katze und kann sich unter bestimmten Umständen in einen Bus verwandeln. Wenn das nicht mal totales Boyfriend-Material ist! Seine Angebetete sieht das leider nicht ganz so romantisch und lächelt so ziemlich jeden Anmachversuch gekonnt weg. Morgana lässt kaum einen Moment aus, um seiner “Lady Ann” zu schmeicheln und sich ein gemeinsames Leben vorzustellen. Schade für ihn, dass nicht mehr als eine Streicheleinheit drin ist.

Felix The Reaper

Protagonist Felix liebt vor allem zwei Dinge: Das Tanzen und Betty. Seitdem er die schöne Angestellte vom Ministerium des Lebens das erste Mal durch eine Fensterscheibe gesehen hat, ist Felix hin und weg. Sein Plan: Den Job als Sensenmann beim Ministerium des Todes ausführen, um so von Zeit zu Zeit auf die Erde zu gelangen. Dort treffen Leben und Tod schließlich aufeinander, nicht wahr? Hoffentlich kann er seine Angebetete dort endlich ansprechen!

Um Betty nicht zu überrumpeln, hat sich Felix bereits einen genauen Plan überlegt: Er will sie mit seinen Moves überzeugen, gemeinsam ein Tänzchen zu wagen. Wie romantisch! Dass Felix trotz seiner pummeligen Statur ein fantastischer Tänzer ist, zeigt er übrigens immer wieder im Spiel. Während ihr ihn durch das außergewöhnliche Puzzle-Game manövriert, dreht Felix eine Pirouette nach der anderen. Man muss ja schließlich in Übung bleiben!

Cyberpunk 2077

In “Cyberpunk 2077” dürft ihr mit ziemlich vielen NPCs eine (kurze) Liebesbeziehung eingehen. Wie ihr euren Charakter V am Anfang designt ist häufig entscheidend dafür, ob und mit wem ihr ein Techtelmechtel anfangt. So könnt ihr neben eurem Geschlecht nämlich auch entscheiden, wie eure Stimme klingen soll. Einige Beziehungen lassen sich beispielsweise nur als Frau mit weiblicher Klangfarbe starten, während zum Beispiel eine homosexuelle Beziehung zu Kerry nur eine Option ist, wenn eure Stimme männlich klingt.

Ein bisschen schräg wird es, wenn ihr den Geist von Johnny Silverhand euren Körper übernehmen lasst. Stimmt ihr seiner Anfrage zu, besucht der Rocker in eurem Körper eine alte Flamme und ihr verbringt ein paar romantische Momente zusammen. Im Körper von V, mit dem Geist von Johnny. Und das, obwohl die Dame genau weiß, dass er bereits tot ist.

Deponia bis Deponia Doomsday

“Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier!” – zugegeben, wir sind ganz große Schnabeltier-Fans und haben häufig nur Augen für die verschiedenen Versionen dieser eierlegenden Säugetiere. Doch wir versuchen uns jetzt auf die Geschichte von Rufus und seiner Angebeteten Goal zu konzentrieren. Denn in den verschiedenen Teilen von “Deponia” hat es Rufus gleich mit sehr vielen abgedrehten Versionen von Goal zutun, die er scheinbar alle liebt: Mal wird ihre Persönlichkeit gespalten, mal versucht Rufus sie zu klonen, mal stirbt sie sogar (fast?). Klingt ganz schön anstrengend! Doch seine Liebe ist so stark, dass er sie sogar als Baby-Goal und als Oma-Goal vergöttert.

Wir wissen ja nicht, wie es euch geht, aber wir finden den Humor von Rufus einfach super und können gar nicht verstehen, weshalb die beiden nicht direkt im ersten Teil geheiratet haben. Oder werden eure Knie bei dem Spruch „Ich bin wie Herpes… in cool.“ etwa nicht weich?!

Ende Goal, alles Goal?

