Startenders: Intergalaktisches Barkeeper-Spiel für PSVR angekündigt

Wer schon immer in die Rolle eines intergalaktischen Barkeepers schlüpfen wollte, hat mit dem kommenden Spiel „Startenders“ die Gelegenheit dazu. Das Spiel erscheint schon am 17. März für PSVR auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Eine Umsetzung für den PC auf Steam ist ebenfalls geplant.

VR-Spiel erlaubt euch, kosmische Getränke zuzubereiten

In „Startenders“ schlüpfen die Spieler mit dem PSVR in die Rolle eines waschechten Barkeepers. Allerdings werden in der Bar nicht normale Drinks ausgeschenkt, sondern intergalaktische Cocktails. Rund 100 Rezepte warten darauf, an den außerirdischen Barbesuchern ausprobiert zu werden. Dazu kommen 32 Zutaten, 13 Dekorationen, zwölf Maschinen und drei unterschiedliche Gefäße. Damit die Spieler dabei nicht durcheinander kommen, greift einem der AI-Assistent R.I.L.E.E unter die Arme.

„Startenders“ soll es seinen Spielern erlauben, in das Leben eines intergalaktischen Barkeepers einzutauchen. Deshalb konzentriert sich das Spiel auch besonders auf physikalische Interkationen. Die Spieler bewegen sich durch die Bar, benutzen die verschiedensten Maschinen und schenken unterschiedliche Drinks ein. Dazu gibt es eine Geschichte, die sich an den eigenen Fortschritt anpasst. Dadurch soll man das Spiel in seinem eigenen Tempo genießen können.

Damit es nicht langweilig wird, wird jede Schicht in der Bar prozedural generiert. Dadurch werden die Rezepte, die zu bedienenden Kunden sowie der Standort vorgegeben. Die Getränke werden nach ihrer Komplexität bewertet. Mit zunehmendem Fortschritt werden auch die Rezepte immer schwieriger.

Zwischen den Schichten in der Bar können sich die Spieler in ihrem eigenen Habitat aufhalten. Dort lassen sich etwa neue Zutaten kaufen oder Upgrades für die Maschinen in der Bar bauen. Zur Entspannung gibt es weitere Aktivitäten, die in dem Lebensraum unternommen werden können.

