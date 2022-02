Submerged Hidden Depths: Veröffentlichungstermin für PS4 und PS5 steht

Nachdem „Submerged Hidden Depths“ vor einigen Tagen für Konsolen und PC angekündigt wurde, folgte heute der präzise Veröffentlichungstermin. Erscheinen wird der Titel demnach am 10. März 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC, wie der Entwickler Uppercut Games bekanntgab.

„Nachdem wir Submerged: Hidden Depths ursprünglich für Google Stadia entwickelt haben, ist es ein neuer Anfang für das Spiel, während wir uns der PC- und Konsolenveröffentlichung am 10. März nähern“, so Uppercut Games-Mitbegründer Ed Orman in einer Pressemitteilung. „Unser Team ist seit der Entwicklung von Submerged gewachsen und hat so viel gelernt. Unsere Vision ist erhalten geblieben, ebenso wie unser Wunsch, ein entspannendes Erlebnis für die Spieler zu erschaffen.“

„Submerged: Hidden Depths“ ist laut Hersteller ein „Relaxploration“-Abenteuer, in dem das Geschwisterduo Miku und Taku die Geheimnisse einer versunkenen Stadt aufdeckt. Die Protagonisten, die mit ihrem Fischerboot zunächst auf dem Meer verschollen sind, müssen bröckelnde Wolkenkratzer erklimmen, neuen Kreaturen begegnen und Rätsel lösen, um die rätselhafte Geschichte ergründen zu können.

„Submerged: Hidden Depths bietet ein entspannendes Erlebnis mit farbenprächtigen Umgebungen, beruhigenden Meeresgeräuschen und Sonnenaufgängen. Die Spieler sind eingeladen, sich zu entschleunigen und in ihrem eigenen Tempo in die Stille einzutauchen“, so die Macher weiter.

Key-Features laut Hersteller:

Weitläufige Outdoor-Umgebungen in einer farbenfrohen und lebendigen Welt.

Spielt in eurem eigenen Tempo und genießt die Umgebungen.

Sucht nach versteckten Objekten, um die Geschichte aufzudecken, Upgrades für euer Boot zu finden und neue Kreaturen zu entdecken.

Klettert, segelt und benutzt verlassene Mechanismen, um Physikrätsel zu lösen und das Geheimnis der Stadt zu lüften.

Fans des Vorgängers „Submerged“ erleben weiterentwickelte Tools und Rätsel.

Das 2015 veröffentlichte „Submerged“ konnte die Fachpresse sowie die Spieler nicht rundum glücklich stimmen. Der Titel kam auf einen Metsacore von nur 56, während der User-Score bei einer Wertung von 4,9 hängen belieb. Die Stadia-Version von „Submerged Hidden Depths“ kam immerhin auf einen Score von 73, basierend auf nur vier Reviews.

Weitere Meldungen zu Submerged: Hidden Depths.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren