PS4 und PS5: Angebot der Woche lässt euch 71 Prozent sparen

Im PlayStation Store wurde ein neues Angebot für PS4 und PS5 freigeschaltet. Mehr als 70 Prozent Rabatt erhaltet ihr beim Kauf des "NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundles". Ebenfalls gingen neue Wochenendangebote an den Start.

Im PlayStation Store wurde das nächste Wochenangebot freigeschaltet. Und mit einem Rabatt von 71 Prozent darf durchaus von einem Deal gesprochen werden, der den einen oder anderen Spieler zum Kauf bewegen kann – sofern er an einem Sportspiel dieser Marke interessiert ist.

Im Preis gesenkt wurde „NBA 2K22“. Für 24,64 statt 84,99 Euro bekommt ihr nicht nur die Standardversion des Basketballspiels. Vielmehr erhaltet ihr das Cross-Gen Digital Bundle, das ihr sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 nutzen könnt.

Zum Angebot: NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle für PS4 für 24,64 Euro

An den anderen Preisen hat sich nichts getan. So kosten die Standardversionen von „NBA 2K22“ für PS4 und PS5 im PlayStation Store weiterhin 69,99 bzw. 74,99 Euro. Ebenfalls könnt ihr die „NBA 75th Anniv. Edition“ mit Token, Packs und Co für 99,99 Euro erwerben.

„NBA 2K22“, das im September 2021 veröffentlicht wurde, kommt im Fall der PS5-Version auf einen Metascore von 76. Der Userscore liegt deutlich darunter, wobei als Grund für die Kritik oft die in den Augen vieler Spieler ausufernde Monetarisierung genannt wird.

Weitere Deals im PlayStation Store

Falls euch „NBA 2K22“ nicht zusagt: Im PlayStation Store wurde in dieser Woche ein umfangreicher Sale mit annähernd 700 Angeboten gestartet. Mit dabei sind erfolgreiche Games wie „FIFA 22“ und „Resident Evil Village“, die ihr teils zum Schnäppchenpreis bekommt. Unsere Meldung zum „Planet der Rabatte“-Sale mit vielen weiteren Angeboten öffnet sich nach einem Klick auf den Link.

Zum Wochenende kamen ein paar weitere Angebote hinzu, darunter „Crysis 2 Remastered“ für 17,99 statt 29,99 Euro, die „Far Cry 6 Deluxe Edition“ für 53,99 statt 89,99 Euro und „Steep“ für 3,99 statt 19,99 Euro. Weitere Deals dieser Art sind auf psprices.com aufgelistet.

Und falls ihr gerade knapp bei Kasse seid: Auch die PS Plus-Spiele für Februar 2022 warten weiterhin auf den Download. Am kommenden Mittwoch werden dann die PS Plus-Games für März 2022 angekündigt. In einer gesonderten Meldung machen wir euch darauf aufmerksam.

